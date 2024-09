Fernanda Navarrete, cadeirante de 41 anos, revelou ter enfrentado problemas durante sua experiência no festival - Luiz Maurício Monteiro / Agência O Dia

Fernanda Navarrete, cadeirante de 41 anos, revelou ter enfrentado problemas durante sua experiência no festivalLuiz Maurício Monteiro / Agência O Dia

Publicado 13/09/2024 23:09 | Atualizado 13/09/2024 23:12

Rio - O Rock in Rio 2024 trouxe à tona o debate sobre acessibilidade. Com milhares de pessoas circulando pela Cidade do Rock, opiniões divergentes surgem entre aqueles que avaliaram a estrutura dedicada ao público com deficiência física ou com alguma lesão ortopédica.



Para alguns participantes, as ações de acessibilidade foram satisfatórias. Ana Paula Moura, de 51 anos, conta que se sentiu acolhida pela equipe do festival. A moradora da Barra da Tijuca lesionou o pé um dia antes do Rock in Rio e precisou usar uma das cadeiras de rodas disponibilizadas pela Central Acreditando, um centro integrado de reabilitação que está prestando serviço no festival.

"Está sendo fantástico desde lá de fora! A equipe do Corpo de Bombeiros se revezaram me trazendo até aqui. Aqui, eu troquei de cadeira e eu nem sabia que existia esse serviço. Vim achando que ia ficar sentada o tempo todo. Todas as instalações têm rampa, até o stand de cinema, que tinha uma escadaria grande, também consegui acessar. Perrengue só no BRT! Estava muito cheio! Minha filha está aqui, é aniversário dela hoje e ela pediu como presente vir aqui", conta ao DIA.



Outro ponto positivo citado foi o espaço de acessibilidade reservado próximo aos palcos, com plataformas elevadas. "Dentro do festival está tudo acessível, o banheiro foi tranquilo, no Palco Mundo consigo assistir os shows mais próximo do palco. Mas para chegar até aqui, depois que desci do ônibus, caminhei 15 minutos de muleta. Só na hora de passar o ingresso foi que uma equipe do Rock in Rio me trouxe até a central de acessibilidade", detalha Murilo Antônio, 18, que sofreu uma entorse no tornozelo dias antes e precisou de uma cadeira de rodas para se locomover no evento.



Fernanda Navarrete, cadeirante de 41 anos, revelou ter enfrentado problemas durante sua experiência no festival. Ela veio de Quissamã, no Norte Fluminense, acompanhada do marido.



"Tivemos problemas com os brinquedos, a montanha-russa não tinha acessibilidade. Outra questão foi o banheiro, só encontrei o para uso comum", reclamou.



"A equipe pessoal do evento foi muito solícita, o deslocamento pelo espaço é excelente, mas algumas questões sobre acessibilidade precisam melhorar", completa Renato Tauil, 44, marido de Fernanda.



Após submeter o pré-cadastro, o participante receberá uma confirmação por e-mail. Ao chegar no festival, ele deverá se dirigir à Central de Acessibilidade, onde será identificado com um documento oficial de identificação com foto e receberá uma pulseira.



O processo de "empulseiramento" acontece apenas após a validação do pré-cadastro e a apresentação do número de protocolo. Cada pessoa terá direito a uma pulseira para um acompanhante.

"O banheiro existe exclusivo para cadeirante sim. O problema é que o público geral acaba usando. Os seguranças pensam que esses banheiros são prioritários, mas eles são exclusivos. E acaba sendo mais uma falta de educação do público do que um problema do festival. Já os brinquedos, é mais por uma questão de segurança, cada brinquedo tem uma restrição", explica.

Para acessar os serviços e benefícios durante o evento, o participante precisa estar com a pulseira colocada na Central de Acessibilidade. Entre os serviços disponíveis estão:



- Filas preferenciais;



- Espaço de estacionamento limitado e gratuito para pessoas com deficiência: se a pessoa se enquadra, deve enviar e-mail para estacionamentopcd@rockinrio.com informando nome, justificativa, dia desejado, CID e o documento oficial de estacionamento vaga especial do governo federal. Sujeito a disponibilidade e confirmação por parte do festival;



- Kit Livre (cadeiras motorizadas): a retirada deve ser feita na Central de Acessibilidade mediante apresentação da documentação e assinatura de termos e condições. É lá que você receberá as orientações detalhadas sobre como utilizá-lo. Sujeito à disponibilidade;



- Empréstimo de cadeiras de rodas manuais: também é retirada na Central de Acessibilidade, precisa da assinatura de termos e condições e está sujeita à disponibilidade. Caso o uso de cadeiras de rodas seja indispensável, o festival aconselha que a pessoa leve a sua própria para garantir;



- Oficina de suporte e reparos de possíveis danos em cadeiras de rodas;



- Banheiros adaptados e unissex;



- Palcos Mundo e Sunset com plataforma elevada. Nos demais palcos também haverá espaços dedicados para Pessoas com Deficiência, como no Favela e na lateral do New Dance Order;



- Cardápios e shows nos palcos Mundo e Sunset com audiodescrição;



- Mapa tátil;



- Suporte para cão-guia: para as pessoas que utilizam, há um ponto de suporte para o animal com hidratação, alimentação e área para realizar necessidades fisiológicas. O espaço fica próximo a Central de

- Acessibilidade;



- Tradução dos shows em Libras nos telões dos palcos Mundo e Sunset;



- Espaço Sinta o Som: localizado em frente aos palcos Mundo e Sunset, próximo ao palco e as caixas de som, para que a vibração da música seja sentida e reverbere para todo o corpo. Sujeito à disponibilidade por limite de capacidade. Para usufruir do serviço, a pessoa deve retirar a pulseira específica do espaço “Sinta o Som”, na Central de Acessibilidade;



- Intérpretes em Libras para atendimento geral do público com deficiência auditiva em pontos estratégicos do festival;



- Sala Sensorial: um espaço com estímulos sensoriais reduzidos, incluindo iluminação e som.. Permite que pessoas com sensibilidade possam fazer uma pausa dos estímulos do festival e se regular em casos de crise.

- Terapeutas ocupacionais estarão no local durante todo festival para oferecer suporte;



- Na sala sensorial, também haverá apresentação de vídeo da Turma do Seu Lobato, além de brindes e folhetos informativos;



- Kit Sensorial: abafadores sonoros para redução de ruído, óculos escuros, objetos sensoriais, entre outros, ajudando o público a controlar sua sensibilidade sensorial. Sujeito a disponibilidade e requer assinatura de termos e condições;



- Geladeira para armazenar insulina e/ou outros medicamentos (saiba mais abaixo);



- Cordão de Girassol Oficial identificando o público com deficiências ocultas.