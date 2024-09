Os espectadores deverão ir ao Parque Olímpico de Expresso Rock in Rio, serviço exclusivo de BRT, e o metrô. O acesso de veículos só para quem estiver credenciado - Pedro Teixeira

Publicado 12/09/2024 10:28 | Atualizado 12/09/2024 10:55

Rio - O Rock in Rio começa nesta sexta-feira (13) e o transporte público é a alternativa mais indicada para os fãs que irão ao festival de música no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. O sistema BRT e o Metrô terão funcionamento especial durante os sete dias de evento, que termina no próximo dia 22.



Segundo a Mobi-Rio, empresa pública responsável pelos ônibus articulados do BRT, o transporte terá como opção o "Expresso Rock in Rio". A linha funcionará das 11h às 5h com pontos de embarque no Jardim Oceânico, onde há integração com o Metrô, Terminal Alvorada e Terminal Paulo Portela, em Madureira.



Os dois primeiros são expressos, mas a linha que chega da Zona Norte tem paradas na Praça Seca, Tanque, Taquara e Morro do Outeiro antes de chegar ao Parque Olímpico. O valor da passagem para quem pretende usar o serviço será de R$ 23por dia de evento, incluindo o trecho de ida e volta.

Rock in Rio ocorre dos dias 13 a 22 de setembro Divulgação / MetrôRio

Metrô funcionará 24h



Para atender à demanda nos dias do festival, a estação Jardim Oceânico do Metrô Rio funcionará 24 horas. As demais estações do sistema metroviário funcionarão em seu horário normal para embarque e, durante a madrugada, seguirão abertas, mas somente para desembarque.



Segundo a concessionária, as linhas 1 e 4 vão operar da estação Uruguai ao Jardim Oceânico, que é a parada de integração com o BRT. A linha 2 vai circular entre Pavuna e Botafogo, e a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo durante todo o festival.



Segundo o Metrô Rio, é recomendado que o público que irá ao festival compre antecipadamente o bilhete, que custa R$ 7,50, ou recarregue também com antecedência os seus demais cartões de integração com o Serviço Especial BRT Rock in Rio.

Vale destacar que para nenhum dos dois serviços, seja BRT ou Metrô Rio, é necessário comprar um bilhete especial. No caso do Metrô, o pagamento pode ser feito com cartões de integração ou por aproximação no crédito, ou débito.

Já para usar o BRT, é preciso ter um dos cartões de integração usados nos ônibus: RioCard ou Jaé. Os locais de venda dos cartões podem ser consultados no site do Jaé e também no portal RioCard Mais

Ônibus fretado



Também é possível ir para o Rock In Rio com o serviço de ônibus fretado do festival Primeira Classe. O transporte tem 17 pontos de partida, sendo 16 na cidade, incluindo um para o Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, e outro para o Santos Dumont, e um em Petrópolis.



O serviço funciona das 11h às 19h nos dias de evento, com trajeto sem paradas. As saídas do festival começam às 22h, no mesmo padrão de viagem direta.