Polícias Civil e Militar prendem seis roubadores de carga, nesta quinta-feira (12)Divulgação

Publicado 12/09/2024 21:29 | Atualizado 12/09/2024 21:38

Rio - Seis ladrões de cargas da comunidade Kelson e do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, foram presos, nesta quinta-feira (12), durante a Operação Torniquete , da Polícia Civil. Policiais da 60ª DP (Campos Elíseos), após trocas de informações de inteligência e cerco operacional com policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), prenderam os criminosos que participaram de um roubo de carga em um depósito às margens da comunidade Kelson.

O grupo integra o Comando Vermelho (CV), uma das maiores facções criminosas do estado do Rio. Entre os presos estão: Claudinei Arruda Magalhães (passagem por crime eleitoral), Luiz Felipe Dornelles Henriques (passagem por receptação e roubo), Marcos Teixeira de Lima (passagens por furto, tráfico de drogas, roubo e porte de arma de uso restrito. Contra ele também constava um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas), Matheus dos Santos, Ryan Barbosa Sampaio e William Weber de Freitas (passagens por roubo, porte de arma e violência doméstica).

De acordo com a Polícia Civil, 20 homens participaram do roubo, sendo sete portando fuzis. O bando ficou no local do crime por cerca de duas horas, no entanto, após a chegada das polícias Civil e Militar, eles conseguiram fugir.



Os roubadores que estavam armados fugiram para o interior da comunidade Kelson. Já os demais criminosos foram localizados e presos na Avenida Brasil, após exigirem que um motorista de aplicativo os tirassem do local. Ainda segundo a Polícia Civil, um homem que cumpria a função de 'batetor', ou seja, homem de confiança dos criminosos que observa a movimentação do local do crime, também foi preso.

A carga roubada de hoverboards, avaliada em R$ 5 milhões, foi recuperada parcialmente. Conforme apurado pela Civil, os mandantes do crime foram Joab da Conceição Silva, o Girafa, e Dalton Luiz Vieira Santana, o DT ou Dalton.



A investigação continua para identificar os demais criminosos envolvidos no roubo.

Segunda fase da Operação Torniquete

A Polícia Civil e a Polícia Militar deram início, nesta quarta-feira (11), à segunda fase da Operação Torniquete, contra roubos de cargas e veículos. De acordo com a Civil, as ações integradas serão realizadas com base em investigações das Delegacias de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), informações de inteligência e dados do Instituto de Segurança Pública (ISP). O objetivo é reduzir os indicadores estratégicos de criminalidade. A operação tem apoio da Secretaria de Segurança Pública (Sesp).

Ainda segundo a Polícia Civil, na primeira fase, entre novembro de 2022 e setembro de 2023, houve queda nos índices. Em julho do ano passado, foram registrados 127 roubos de cargas e 1.134 roubos de veículos na Região Metropolitana, os menores números desde janeiro de 2019.

A Operação Torniquete é coordenada pela Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO), por meio da DRFA e DRFC. Também participam outras unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e delegacias distritais, além da PM.