Equipes da Polícia Civil e PM atuam em ponto da Zona Norte e Baixada FluminenseDivulgação/Polícia Civil

Publicado 11/09/2024 12:31 | Atualizado 11/09/2024 12:37

Rio - A Polícia Civil e a Polícia Militar deram início, nesta quarta-feira (11), a segunda fase da Operação Torniquete, contra roubos de cargas e veículos. Agentes atuam na Zona Norte e na Baixada Fluminense e, até o momento, cinco pessoas foram presas. No início da manhã, moradores relataram tiroteio no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, uma das comunidades onde a ação acontece.

De acordo com a Polícia Civil, as ações integradas serão realizadas com base em investigações das Delegacias de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), informações de inteligência e dados do Instituto de Segurança Pública (ISP). O objetivo é reduzir os indicadores estratégicos de criminalidade. A operação tem apoio da Secretaria de Segurança Pública (Sesp).

No Morro do Juramento, a PM informou que equipes do 41º BPM (Irajá) realizam patrulhamento. Apesar dos tiros relatados na região, as escolas e unidades de saúde funcionam normalmente, segundo as secretarias municipais de Educação (SME) e Saúde (SMS). A segunda fase prendeu, até o momento, cinco pessoas e apreendeu armas, drogas e radiotransmissores. A Polícia Civil ainda não informou em quais locais a prisões e apreensões ocorreram.

Ainda segundo a Polícia Civil, na primeira fase, entre novembro de 2022 e setembro de 2023, houve queda nos índices. Em julho do ano passado, foram registrados 127 roubos de cargas e 1.134 roubos de veículos na Região Metropolitana, os menores números desde janeiro de 2019. A Operação Torniquete é coordenada pela Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO), por meio da DRFA e DRFC. Também participam outras unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e delegacias distritais, além da PM.