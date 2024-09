O crime foi registrado por câmeras de segurança da região - Reprodução

O crime foi registrado por câmeras de segurança da regiãoReprodução

Publicado 11/09/2024 20:32

Rio - Um motorista foi rendido e teve o carro roubado por um criminoso armado na tarde desta quarta-feira (11), na Rua Mineira, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio. O crime foi registrado por câmeras de segurança da região e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Nas gravações, é possível observar o momento em que o motorista para o carro em um cruzamento. Em seguida, dois homens em uma motocicleta surgem. Um deles desce, saca uma arma e aborda a vítima, que imediatamente sai do veículo. Durante o assalto, um carro de autoescola, que passava pelo local, ao perceber o crime, recua em marcha à ré. Assista:

Após revistar o motorista, os criminosos agem rapidamente. Um dos assaltantes entra no carro roubado enquanto o outro retorna à moto. Ambos fogem do local em seguida.

A Polícia Militar informou que, ao tomar conhecimento do crime, o comando do 4º BPM (São Cristóvão) enviou uma equipe para reforçar o policiamento na região. O caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão), onde as investigações continuam.