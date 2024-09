Prisão aconteceu na Rua das Verbenas, em Vila Valqueire - Reprodução

Prisão aconteceu na Rua das Verbenas, em Vila ValqueireReprodução

Publicado 11/09/2024 19:32

Rio - Um homem foi preso em flagrante por agredir os pais idosos dentro de casa, na manhã desta quarta-feira (11), em Vila Valqueire, na Zona Oeste. Ele irá responder por lesão corporal e resistência.

O caso aconteceu em uma residência na Rua das Verbenas. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para atender uma ocorrência de agressão e encontraram o autor no interior do imóvel após ter agredido o pai e a mãe.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para a 32ª DP (Taquara) e autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal e resistência, pois se opôs à abordagem dos PMs.

Segundo o apurado, o criminoso estava alterado devido ao uso de drogas, o que teria contribuído para as agressões serem realizadas.