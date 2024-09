O fogo atingiu diversos pneus que estavam dentro do estabelecimento - Reprodução

O fogo atingiu diversos pneus que estavam dentro do estabelecimentoReprodução

Publicado 11/09/2024 18:29 | Atualizado 11/09/2024 22:39

Rio - Um incêndio, que teve início em uma região de mata, se alastrou e atingiu uma borracharia na Estrada Rio D'ouro, na Pavuna, Zona Norte do Rio, na tarde desta quarta-feira (11). Três quartéis do Corpo de Bombeiros trabalharam em conjunto para apagar as chamas. Ninguém ficou ferido.

O acionamento foi às 15h58, os quartéis de São João de Meriti, Duque de Caxias e Irajá trabalharam no local. Segundo os militares, o fogo atingiu diversos pneus que estavam dentro do estabelecimento. Nas redes sociais, testemunhas filmaram as chamas consumindo a borracharia. Assista:

Às 18h, o incêndio foi controlado, mas os bombeiros precisaram continuar combatendo pequenos focos para que o fogo não se alastrasse para as residências. A situação foi totalmente controlada por volta das 19h.