Cidade do Rio deve continuar com tempo seco e temperatura alta até sábado (14) - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 11/09/2024 20:21

Rio - A cidade do Rio registrou, nesta quarta-feira (11), o dia mais quente do inverno deste ano. Segundo o Sistema Alerta Rio, a temperatura atingiu os 40,4°C, às 14h40, em Irajá, na Zona Norte. Até então, o maior valor havia sido registrado no dia 23 de agosto, em Guaratiba, na Zona Oeste. Tempo deve continuar sem previsão de chuva até sábado (14).

Além da alta temperatura, o município também chegou ao estado de emergência para a baixa umidade relativa do ar nesta quarta. A umidade atingiu 11,8%, às 14h50, também em Irajá. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o estado de emergência corresponde a valores abaixo de 12%.

"Esta quarta foi mais um dia de tempo estável na cidade do Rio com temperaturas elevadas devido a uma massa de ar seco que tem atuado na cidade nos últimos dias. Até o momento, hoje foi o dia mais quente desse inverno em 2024. A previsão é que esse cenário de dias secos e quente se mantenha até o sábado, assim o céu vai estar variando entre claro e parcialmente nublado. Não há previsão de chuva. Os ventos estarão oscilando entre fracos a moderados, sendo mais intensos pelo período da manhã", explicou a meteorologista do Sistema Alerta Rio, Mayara Villela.

Nesta quinta-feira (12) e na sexta-feira (13), o tempo continuará estável em função de um sistema de alta pressão. Não há previsão de chuva para esses dias. A temperatura deve variar entre 40°C e 18°C.



No sábado (14), a partir do fim do dia, ventos úmidos do oceano influenciarão o tempo na cidade. Desta forma, a partir da noite a nebulosidade estará variada, mas ainda sem previsão de chuva. As temperaturas estarão elevadas e os ventos moderados.



No domingo (15), o tempo deve mudar com a aproximação de uma frente fria ocasionando um aumento de nebulosidade. Há previsão de chuva fraca isolada a partir do final da tarde. Os ventos estarão moderados a fortes e as temperaturas em declínio, devendo variar entre 31°C e 16°C.

Três maiores temperaturas registradas no inverno de 2024:



– 40,4°C 11/09/24 na estação Irajá;



– 38,9°C 23/08/24 na estação Guaratiba;



– 35,4ºC 24/06/24 na estação Barra/Riocentro.