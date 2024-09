Os horários de ida continuarão normais - Divulgação

Publicado 11/09/2024 18:47

Rio - A SuperVia informou, nesta quarta-feira (11), que haverá trens extras para o retorno para casa após o jogo entre Flamengo e Bahia, no Maracanã. Os times se encontram nesta quinta-feira (12) em um duelo no Maracanã pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Os trens partirão da Estação Maracanã com intervalo médio de 30 minutos. A concessionária lembra que a programação extra pode sofrer alterações em virtude da dinâmica do evento. Haverá viagens adicionais para Japeri, Santa Cruz e Saracuruna.



Para a ida ao jogo, o horário permanece o mesmo. A SuperVia também orienta que os passageiros programem suas viagens consultando a ferramenta "Planeje sua Viagem' no aplicativo da concessionária ou, em caso de dúvidas, entrem em contato com a Central de Atendimento pelo número 0800 726 9494.