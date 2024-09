Roberto foi preso em posse de uma arma da Polícia Civil do Estado do Pará - Divulgação

Publicado 11/09/2024 18:17

Rio - O traficante Roberto da Cunha Pinheiro, de 25 anos, que estava foragido da Justiça, foi preso na Rua Sergina, no Piam, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (11). Com ele, uma pistola da Polícia Civil do Pará foi apreendida. Na ação, outros dois criminosos foram presos.

Segundo informações do Disque Denúncia, o trio faz parte do tráfico de drogas do Complexo do Castelar. Na ação, agentes do 39ºBPM (Belford Roxo) foram atacados a tiros e houve confronto.



Momentos antes da prisão, Roberto ainda tentou enganar os policiais apresentando a identificação de seu irmão. No entanto, após consulta do sistema, foi constatado que ele estava foragido desde 20 de agosto de 2022, após receber o benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL), e não retornar a sua unidade prisional, onde cumpria pena por tráfico de drogas.

Com os outros dois criminosos, de 23 e 24 anos, que não tiveram as identidades divulgadas, ainda foram apreendidos um carregador de pistola, cinco munições de calibre 9mm, um coldre, um porta carregador de pistola, mais três rádios transmissores, dois aparelhos de celular, 225 pinos de cocaína e 393 trouxinhas de maconha



O caso foi encaminhado à 54ª DP (Belford Roxo), onde os três foram autuados por tráfico de drogas.



Para denúncias, a população pode repassar, de forma anônima, a localização de pontos de drogas e foragidos da Justiça. Confira os canais de atendimento a seguir:



Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ