Márcio Nascimento foi atingido por uma pedra enquanto voltava do trabalho em Sepetiba - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 11/09/2024 16:48

Rio - Um homem foi agredido com uma pedrada no rosto enquanto voltava do trabalho, na tarde desta segunda-feira (9), em Sepetiba, na Zona Oeste. Segundo a família da vítima, o agressor é um vizinho.

fotogaleria

Uma câmera de segurança flagrou o momento da agressão. O cozinheiro Márcio Nascimento, de 56 anos, passava pela Alameda das Amendoeiras, por volta das 12h55, quando o suspeito aparece com a pedra na mão e joga o objeto na direção da vítima, que estava de costas.

Veja o vídeo:

A pedra atingiu o rosto de Márcio, que chegou a cair. O cozinheiro se vira, tentando levantar cambaleando, e vê o agressor fugir. A vítima ficou com um hematoma no local atingido.

Nas redes sociais, Fernanda Mota, mulher de Márcio, contou que o vizinho seguiu jogando pedras para a sua casa após a agressão.

"A pedrada poderia ter matado ele. É muita indignação. Eu só peço justiça. Será que vai ser preciso ele matar alguém para ser preso? Essa é a minha pergunta. Até quando eu vou precisar passar por isso? Mesmo que ele tenha laudo médico (que não acredito) esse vagabundo não pode ficar solto, pois ele é um perigo para a sociedade. Eu quero deixar claro que isso não é briga de vizinho, minha família nunca fez nada para esse infeliz", escreveu.

O caso foi registrado na 43ª DP (Guaratiba). Segundo a Polícia Civil, o registro foi feito como lesão corporal. Por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, o caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal.