Unidade atualmente abriga 51 idososDivulgação

Rio - O Governo do Estado do Rio, por meio da Fundação Leão XIII reinaugurou, nesta terça-feira (10), parte da Unidade de Acolhimento de Idosos em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Neste primeiro momento, foram reabertos novos quartos e salas de atendimento para nutrição, fisioterapia, educação física e enfermagem. As obras foram realizadas pela Empresa de Obras Públicas do Estado (Emop).

O local recebeu uma van adaptada com plataforma elevatória para cadeirantes e idosos com mobilidade reduzida. O veículo, regulamentado sob normas internacionais, tem capacidade para 4 cadeirantes e 8 passageiros. Com o treinamento adequado, os cadeirantes poderão acessar a van de forma independente, garantindo acessibilidade durante deslocamentos para consultas médicas e saídas de lazer.

"Estamos falando de mais qualidade de vida para os idosos. A van adaptada é fundamental para garantir mobilidade e acessibilidade, permitindo que eles tenham uma rotina de atendimento mais completa e eficiente. É uma entrega histórica e nos deixa muito orgulhosos. Vocês não têm ideia do quanto essas obras significam para nós da Fundação", disse Luciana Calaça, assistente social e presidente da Fundação Leão XIII.

A reinauguração da unidade contou com a presença do governador Claudio Castro, que visitou os espaços ao lado da primeira-dama, Analine Castro, e da presidente Luciana Calaça.

"A reinauguração desta unidade e a entrega da van adaptada representam mais dignidade e cuidado para os nossos idosos. Este é um espaço de acolhimento e proteção, especialmente para aqueles sem vínculos familiares, que terão aqui uma verdadeira casa", afirmou o governador Cláudio Castro.

Estrutura

A unidade atualmente abriga 51 idosos, atendidos por equipes multidisciplinares nas áreas de assistência social, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, educação física, nutrição, odontologia, farmácia, entre outros cuidados. A rotina dos acolhidos inclui saídas para museus, teatros e cinemas, além de comemorações festivas.