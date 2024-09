DC-Polinter foi responsável pela ação que prendeu os suspeitos - Divulgação

Publicado 11/09/2024 14:00 | Atualizado 11/09/2024 14:14

Rio - Agentes da divisão de capturas da Polícia Civil Interestadual (DC-Polinter) prenderam, em flagrante, dois homens e uma mulher por tentativa de estelionato e associação criminosa. O trio é investigado também por fraudes no aluguel de imóveis via internet para programas sexuais. O caso aconteceu na terça-feira (10).

A ação ocorreu após denúncia do proprietário e da vítima de um dos estelionatários. Segundo as investigações, os presos usaram cartões de crédito de outras pessoas para alugar as três propriedades. Depois de mais depoimentos e de levantar informações, os autores foram identificados.

Com a prisão dos golpistas, foram apreendidos máquinas de cartão de crédito, celulares, documentos e um computador. A polícia abriu novo inquérito para apurar outros crimes, já que os presos confessaram fazer programas sexuais com clientes nos locais alugados de forma fraudulenta.