Agentes da Polícia Federal deflagram operação contra circulação de mídias com cenas de abuso infantojuvenil - Foto Divulgação Polícia Federal

Agentes da Polícia Federal deflagram operação contra circulação de mídias com cenas de abuso infantojuvenil Foto Divulgação Polícia Federal

Publicado 11/09/2024 13:34 | Atualizado 11/09/2024 14:19

Rio - Um homem de 40 anos foi preso, nesta quarta-feira (11), em Vargem Grande, na Zona Oeste, pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão aconteceu durante a operação Impregnator, da Polícia Federal, que tem como objetivo combater a produção, o armazenamento e o compartilhamento de fotos e vídeos contendo cenas de abuso sexual infantil.

Além do mandado de prisão preventivo, foram cumpridos, pelos agentes da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernético, dois mandados de busca e apreensão contra o suspeito, que não teve a identidade revelada.

A ação, que foi iniciada após denúncia da Interpol, polícia internacional, identificou a circulação de mídias com cenas de abuso infanto-juvenil com possibilidade de envolvimento de crianças brasileiras em plataformas da Dark Web. Em procedimento de perícia técnica criminal, foi identificado o suspeito e o endereço onde aconteceram os crimes.



O preso, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado para o sistema prisional e responderá pelos crimes de estrupo de vulnerável, produção, armazenamento e compartilhamento de mídias com cenas de abuso sexual infanto-juvenil. Se somadas, as penas podem chegar até 33 anos.





Operação Acesso Negado