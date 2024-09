Gabrielle Maria Gomes Barreto estava evadida do sistema penitenciário desde o ano passado - Reprodução

11/09/2024

Rio – Uma mulher apontada como integrante de uma quadrilha especializada em roubos e furtos foi presa, nesta quarta-feira (11), na Rua México, no Centro do Rio, após ação conjunta entre a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro (SSI/PMERJ) e a 19ª DP (Tijuca). Com informações repassadas pelo Disque Denúncia, as equipes localizaram Gabrielle Maria Gomes Barreto, conhecida como ‘Cinderela’, que costumava atuar com comparsas em Botafogo, na Zona Sul, e na Tijuca, Zona Norte.

Foragida da Justiça, a acusada, de 21 anos, estava na condição de evadida do sistema penitenciário desde junho do ano passado. Na ocasião, ela conseguiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao receber o benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL). No entanto, ao deixar a unidade prisional, não retornou.

Contra ‘Cinderela’ – acusada também de ter participado de assalto a um turista colombiano em dezembro de 2023 –, agentes da 19ª DP cumpriram mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP/TJRJ), com pedido de recaptura. Ela foi encaminhada a uma unidade prisional onde deverá permanecer, em regime fechado, pelo crime de roubo qualificado, por cinco anos conforme a Lei de Execução Penal.