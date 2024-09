Aeroporto Tom Jobim, o Galeão, já recebeu 5,5 milhões de passageiros e é o 4º mais movimentado do Brasil - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 11/09/2024 19:41

Rio - Um evento da grandiosidade do Rock in Rio mexe com uma cidade em diferentes aspectos, dentre eles, o turístico. O Aeroporto Internacional do Galeão, por exemplo, espera receber durante a edição de 40 anos do evento, entre os dias 13 e 24 deste mês, cerca de 380 voos domésticos extras, que deverão atender a aproximadamente 47 mil passageiros.

Segundo a concessionária RIOgaleão, tal expectativa, se comparada à edição anterior, em 2022, representa um acréscimo de 200% no número de viajantes e 130% no total de pousos e decolagens. Ainda de acordo com a gestora do aeroporto, as cinco principais cidades no ranking de origens e destinos para esses voos são São Paulo (SP), Salvador (BA), Florianópolis (SC), Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR).

Dimas Salvia, diretor de operações da RIOgaleão, assegura que o aeroporto – que também será ponto de partida do Primeira Classe, ônibus executivo que leva à Cidade do Rock – está pronto para o período: " Para atender a essa demanda extra, estamos nos preparando em várias frentes". Haverá ainda reforço nas cooperativas de táxi conveniadas e os aplicativos de transporte que operam no espaço.

Experiência imersiva

Além de uma estrutura mais robusta para receber os fãs que virão de outros estados, o Galeão anunciou ainda atrações pensadas exclusivamente para o período do festival, sendo uma na Cidade do Rock, e outra, no próprio aeroporto.

Na área VIP do RiR, os viajantes poderão acessar um ambiente com a atmosfera do Rio de Janeiro para tirar fotos, que serão exibidas em um painel interativo sobre as origens dos visitantes que passaram pelo aeroporto.

Já na área pública do desembarque doméstico, uma ambientação cenográfica promete um clima de festival para os passageiros que chegarem ao Rio. Também haverá apresentações de DJs no mesmo espaço, às 19h dos dias 12, 13, 14, 18, 19, 20 e 21.