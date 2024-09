Agentes apreenderam celulares e computadores - Divulgação / Polícia Federal

Agentes apreenderam celulares e computadoresDivulgação / Polícia Federal

Publicado 11/09/2024 10:24 | Atualizado 11/09/2024 10:26

Rio - A Polícia Federal realizou, na manhã desta quarta-feira (11), uma operação contra a produção, armazenamento e compartilhamento de fotos e vídeos de abuso sexual infantil em Madureira, na Zona Norte.



Segundo a PF, agentes da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos saíram para cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal. Durante a ação, nomeada Acesso Negado, os policiais apreenderam celulares e computadores que serão periciados.



De acordo com a corporação, a investigação teve início quando os policiais localizaram mais de 38 mil arquivos contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes na internet. A PF identificou, ainda, que o alvo da operação compartilhou ao menos 616 fotos e vídeos.

Segundo a polícia, se os crimes forem confirmados, o investigado responderá pelos crimes de posse e disponibilização de arquivos contendo abuso sexual infantojuvenil.

Em Vargem Grande, na Zona Oeste, agentes da especializada cumpriram um mandado de prisão e dois de busca e apreensão contra um homem, de 40 anos, suspeito de estupro de vulnerável. A investigação começou quando a Interpol indicou a circulação de mídias com cenas de abuso sexual contra crianças brasileiras em plataformas da Dark Web.



De acordo com a PF, ele responderá pelos crimes de estupro de vulnerável e produção, armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil. Se somadas, as penas podem chegar até 33 anos de reclusão.