Os dois foram levados para a 22ª DP (Penha) - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 11/09/2024 22:35

Rio - Dois suspeitos foram presos com uma moto roubada e uma arma falsa na noite desta quarta-feira (11), na Avenida Brasil, na altura do bairro de Cordovil, Zona Norte do Rio.

Agentes do Batalhão Tático de Motociclistas realizavam um patrulhamento na via quando se depararam com a dupla, que pilotava uma motocicleta roubada.

Ao revistar os suspeitos, os policiais encontraram uma réplica de pistola que seria usada, possivelmente, para intimidar vítimas em assaltos. Eles foram levados para a 22ª DP (Penha).

O bairro sofre com uma intensa onda de violência, com constantes confrontos. A guerra ocorre devido à disputa de território e tentativas de invasão da facção Comando Vermelho (CV) em áreas dominadas pelo Terceiro Comando Puro (TCP).