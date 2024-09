Estátua em homenagem ao ativista indiano perdeu parte do cajado - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 11/09/2024 13:36 | Atualizado 11/09/2024 14:11

Rio - A estátua em homenagem a Mahatma Gandhi, na praça que leva o mesmo nome do ativista indiano, no Centro do Rio, foi alvo de criminosos. O cajado do monumento teve um pedaço furtado, restando apenas uma parte pequena na mão da escultura. Antes, a peça se estendia até os pés da obra. O caso foi denunciada pelo Prefeitura e é investigado pela Polícia Civil.

A Prefeitura do Rio não informou quando o furto aconteceu, mas um registro do último mês de julho da plataforma Google Street View mostra o monumento já sem parte do cajado. A Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) afirmou que "vem adotando uma série de medidas para combater o vandalismo, como o reforço do interior das estátuas com concreto e o monitoramento por câmeras de segurança direto do Centro de Operações Rio".

Antes e depois da estátua em homenagem a Mahatma Ghandi Reprodução/Google Maps e Pedro Teixeira/Agência O Dia

A Seconserva também informou que o contrato de manutenção de monumentos e chafarizes é de aproximadamente R$ 2 milhões por ano e, além da remoção de pichações, também contempla pequenos reparos, pintura, limpeza e recolocação de pequenas peças, entre outros serviços. "Atualmente, o custo para restauração de obras vandalizadas chega a 40% desse valor por ano", informou a pasta.

A Secretaria disse ainda que já tomou as primeiras medidas necessárias para providenciar o restauro da estátua em homenagem a Gandhi e registrou o crime na 5ª DP (Mem de Sá). De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para esclarecer os fatos. Procurada, a Polícia Militar informou não ter registro do caso.