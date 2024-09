Edição deste ano contará com vaporizadores que irão borrifar água gelada no público - Divulgação / Iguá

Publicado 11/09/2024 15:33 | Atualizado 11/09/2024 16:28

Rio - A edição de 40 anos do Rock In Rio começa nesta sexta-feira (13) em meio ao tempo seco e quente que atinge o município do Rio. Para amenizar o calor, o evento, que acontece no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, vai contar com bebedouros, distribuição de água e até com vaporizadores para refrescar o público.

De acordo com a organização do Rock In Rio, bebedouros com água potável serão instalados em diversos pontos da Cidade do Rock. Nesta edição, o público também poderá entrar com garrafas plásticas de até 500ml de água.

Além disso, a Iguá, concessionária de saneamento que atende a Zona Oeste, vai distribuir mais de 120 mil litros de água em 600 mil copos biodegradáveis. Segundo a companhia, cerca de 60 'aguadeiros' estarão posicionados nas filas de entrada, no Palco Mundo e no Palco Sunset, para oferecer copos d'água e encher as garrafas dos frequentadores.

Nesta edição, a concessionária também vai disponibilizar vaporizadores refrescantes, que vão borrifar água gelada no público. Os profissionais vão ficar posicionados nos palcos Espaço Favela e Supernova e vão atuar em todos os dias de evento, das 10h às 17h.