Peças foram encontradas no desmanche clandestinoReprodução/Redes sociais

Publicado 11/09/2024 15:17 | Atualizado 11/09/2024 16:20

Rio - Um carro roubado e diversas peças de veículos foram encontrados em um local de desmanche clandestino, nesta quarta-feira (11), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

O desmanche clandestino foi encontrado na Rua Rubens Alves, na Vila do Ipê, por agentes do 39º BPM (Belford Roxo). Foram encontradas placas, portas, capôs, tampas de mala e peças para o interior do veículo.O caso foi encaminhado para a 54ª DP (Belford Roxo).