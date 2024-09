Bombeiros trabalham para controlar focos de incêndio no Morro dos Macacos - Reprodução / TV Globo

Bombeiros trabalham para controlar focos de incêndio no Morro dos MacacosReprodução / TV Globo

Publicado 11/09/2024 14:28 | Atualizado 11/09/2024 15:23

Rio - O Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte, foi atingido por diversos focos de incêndio na área de mata da comunidade, no início da tarde desta quarta-feira (11). O fogo chegou próximo das casas e assustou os moradores. Apesar da apreensão, não houve vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel do Grajaú foi acionada, por volta das 12h07, para combater os focos de incêndios na Rua Engenheiro Gama Lobo e Rua Maestro Ernesto Nazareth, que dá acesso à comunidade. As chamas foram controladas por volta das 13h53.

O fogo desta quarta aconteceu bem próximo a um outro incêndio que atingiu a região da mata do Morro dos Macacos noite desta terça-feira (10). Na ocasião, militares dos quarteis de Vila Isabel e Benfica foram acionados às 21h13 para combaterem as chamas na altura da Rua Corrêa de Oliveira.

Embora os Bombeiros ainda não tenham identificado as causas do incêndio, eles acreditam que o tempo seco e a ausência de chuva no município do Rio nos últimos dias possa ter influenciado nos incidentes.