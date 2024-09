Fuzil equipado com uma luneta, armamento utilizado por snipers - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 11/09/2024 17:07 | Atualizado 11/09/2024 18:40

Rio - Um suspeito foi preso e um menor foi apreendido durante confronto com policiais militares, nesta quarta-feira (11), na comunidade Cesar Maia, em Vargem Pequena, na Zona Oeste. A dupla estava com um fuzil equipado com uma luneta, armamento utilizado por atiradores de elite.

De acordo com a corporação, uma equipe do 31º BPM (Recreio) foi surpreendida por criminosos que atiraram contra a viatura. Os agentes reagiram e houve confronto. Durante a troca de tiros na comunidade, duas pessoas foram baleadas

Vinícius Mascarenhas foi atingido na perna, enquanto a outra vítima, uma mulher que trabalha em uma creche que funciona na região, foi ferida por estilhaços. Os dois foram socorridos e levados ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Moradores da comunidade fizeram um protesto bloqueando parcialmente a Estrada dos Bandeirantes, na altura da comunidade, com objetos em chamas. A via foi liberada após agentes da Comlurb retirarem o material queimado. O patrulhamento foi reforçado na comunidade.

Além do fuzil, os agentes apreenderam um carregador, 11 munições, uma pistola, um carregador de pistola, 13 munições de 9mm, um rádio transmissor, uma balança de precisão e drogas. O caso foi registrado na 42ª DP (Recreio).

A Secretaria Municipal de Educação informou que a funcionária da Creche Municipal Sebastião Bernardes foi atingida de raspão. Ela foi levada para atendimento no Hospital Municipal Lourenço Jorge e passa bem.