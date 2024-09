Násser Andrade foi preso por suspeita de matar um jovem e esfaquear uma adolescente em São Gonçalo - Reprodução

Násser Andrade foi preso por suspeita de matar um jovem e esfaquear uma adolescente em São GonçaloReprodução

Publicado 12/09/2024 20:00

Rio - Násser Barbirato de Oliveira Andrade, suspeito de assassinar um jovem com uma facada no pescoço e de também esfaquear a irmã da vítima, uma adolescente de 16 anos, foi preso, nesta quinta-feira (12), em São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com as investigações, os crimes teriam sido cometidos por ciúmes.

O homicídio aconteceu na noite desta quarta-feira (11) na comunidade da Coruja, no bairro Neves, ainda em São Gonçalo. Segundo a Polícia Civil, Násser esperou Kayke do Nascimento de Paiva deixar a casa da irmã para congregar na igreja a qual participava e o atacou com uma facada no pescoço.

Em depoimento, a adolescente de 16 anos contou que o suspeito já havia ameaçado seu irmão de morte no mesmo dia do assassinato. Segundo a jovem, Násser ficou esperando Kayke sair do imóvel para matá-lo. O suspeito ainda esfaqueou a menina na perna antes de fugir do local.

A adolescente destacou aos policiais que Násser a persegue desde quando ela tinha 13 anos, após ele a ver em um jogo de futebol na comunidade. Na época, o jovem a pediu em namoro, o que não foi aceito. Para a Polícia Civil, os crimes foram cometidos por ciúmes.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) pediu a prisão temporária de Nasser, o que foi decretado pela juíza Flávia Fernandes de Melo, do Cartório do Plantão Judiciário da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio, nesta quinta-feira (12).

"É certo que há fortes indícios quanto à autoria e materialidade do delito, tendo em vista as investigações realizadas, notadamente o registro de ocorrência, os depoimentos colhidos em sede policial e o reconhecimento pessoal procedido pela vítima", escreveu a magistrada.

Nasser é investigado pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio.