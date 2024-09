Apresentação do planejamento de segurança para o Rock in Rio no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 09/09/2024 13:34 | Atualizado 09/09/2024 13:53

Rio - O esquema de segurança para o Rock in Rio vai contar com um planejamento especial de monitoramento e reforço no policiamento nos sete dias de evento, que começa na próxima sexta-feira (13). A operação para o festival foi divulgada, nesta segunda-feira (9), pelos órgãos de segurança do estado, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar, na Cidade Nova, na Região Central. Ao todo, 8.075 agentes vão atuar nos shows.

Para garantir a segurança dos cariocas e turistas que vão aos shows, a PM vai contar com o uso integrado de câmeras dos transportes e mais de cinco mil militares atuando em diversos pontos da cidade. O anúncio do esquema foi feito pelo secretário de Estado de Segurança, Victor Santos, juntos com os secretários da Polícia Militar e da Polícia Civil, Coronel Menezes e delegado Felipe Curi, e da secretaria da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, coronel Tarciso Salles.



"A grandeza desse evento faz com que o governador Cláudio Castro tenha um grande interesse de que todos que aqui venham, tenham a melhor experiência possível no Rio de Janeiro. Isso mexe com a imagem do estado e é muito importante. É muito importante para a imagem do Rio de Janeiro que esse evento transcorra com a maior tranquilidade possível", disse Victor Santos.



Segundo o coronel Marcelo de Menezes, a PM vai trabalhar com 5,2 mil agentes e 143 viaturas. Do efetivo, a cada dia de festival, haverá 750 policiais atuando no entorno da Cidade do Rock, o que representa um aumento de 30% no efetivo, quando comparado com a última edição, em 2022, que teve 570 militares atuando.

O esquema terá ainda oito torres de observação, começando da Avenida Embaixador Abelardo Bueno, no Rio 2, até o entroncamento com a Avenida Salvador Allende, para facilitar em possíveis intervenções das equipes. A segurança também terá auxílio de um cinturão de segurança, com 18 pontos de bloqueio próximos à Cidade do Rock.

A estrutura é parecida com a usada nos grandes eventos realizados na cidade este ano, como no caso do Réveillon e o show da cantora Madonna, ambos na Praia de Copacabana, na Zona Sul. "Isso reforça a orientação de que todos aqueles que vão comparecer ao Rock in Rio deverão utilizar o transporte público prioritariamente, haja vista que o acesso será apenas destinados aos moradores pré-cadastrados", afirmou o coronel da PM.



A tecnologia também irá auxiliar a fiscalização com o uso de câmeras de monitoramento, aeronaves e drones. A PM ainda deve ter policiamento montado, motopatrulhamento e equipes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom). Agentes do Setor de Inteligência irão coordenar a operação de uma base do Centro Integrade de Comando e Controle Móvel. A estrutura será montada um caminhão baseado em frente à estação do BRT Parque Olímpico, e vai concentrar todo o aparato tecnológico da PM.



"(O CICC Móvel) se destina a toda a coordenação e reprodução das imagens produzidas pela aeronave, drones, reconhecimento facial, além das câmeras que já estão dispostas no entorno da Cidade do Rock", afirmou o secretário, que afirmou que ocorrerá coordenação da reprodução das imagens produzidas pelo BRT, metrô e das câmeras dentro do evento. "Isso trará uma integração tecnológica, à medida que todas as câmeras dispostas na catraca estarão conectado com o nosso CICC Móvel e farão o reconhecimento facial, o que trará uma resposta imediata, caso algumas pessoas queiram entrar e estejam com alguma restrição judicial", completou o coronel Marcelo Menezes.



A base Móvel do Centro de Controle contará com um posto da Patrulha Maria da Penha e do Batalhão de Apoio ao Turista, com policiais bilíngues.

Os esquema vai realizar reforço no policiamento em todos os terminais rodoviários, principalmente nos que dão acesso mais próximo ao local do festival, como o Alvorada. A Rodoviária do Rio, os terminais de Madureira, na Zona Norte, de São Gonçalo e Niterói, na Região Metropolitana, e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, também serão cobertos pelo aumento de efetivo.



Ainda segundo o Coronel Menezes, a corporação promete atenção extra aos principais eixos que dão acesso à região do Parque Olímpico, bem como nas áreas com maior concentração de turistas, como nas orlas da Zona Sul e da Barra da Tijuca. A expectativa é de que a ocupação hoteleira alcance os 95% nos dias de shows.