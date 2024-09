Publicado 10/09/2024 00:00

Gravíssimas as acusações de assédio sexual que resultaram na demissão de Silvio Almeida. Por ironia do destino, justamente o ministro dos Direitos Humanos, a quem se pressupõe ser exemplo de boa conduta. Que autoridades apurem caso com todo rigor.

Segundo relatório apresentado pela Comissão Europeia, bloco vai precisar investir €750 bi por ano para adotar estratégia industrial capaz de competir com EUA e China. Caso saia do papel, será maior impulso econômico no continente desde o Plano Marshall.