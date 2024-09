Secretário de Estado de Transformação Digital, Mauro Farias, comemorou lançamento do aplicativo RJ Digital - Divulgação

Publicado 09/09/2024 20:04 | Atualizado 09/09/2024 21:23

Rio - O Governo do Estado lançou, nesta segunda-feira (9), o novo aplicativo RJ Digital. O recurso, que já disponível para iOS e Android, permite o acesso a mais de 2.500 serviços estaduais de diversas áreas, como em educação, saúde e segurança pública.

Pelo aplicativo, os usuários podem ter acesso ao registro de ocorrência online da Polícia Civil, fazer reclamações ao Procon, solicitar Seguro-Desemprego, abrir empresas pela Junta Comercial do Estado, solicitar a 2ª via da carteira de identidade ao Detran, consultar exames do Rio Imagem, entre outras funcionalidades. Com a ferramenta, os alunos da rede estadual também acessam o boletim online.

"O aplicativo RJ Digital é um marco na modernização que estamos realizando no nosso estado. Estamos oferecendo ao cidadão um canal único e eficiente para acessar diversos serviços públicos com apenas alguns cliques, na palma da mão, em qualquer lugar. Não à toa o Rio de Janeiro alcançou, em agosto, o segundo lugar no ranking nacional de oferta de serviços digitais. O Governo do Estado avança para transformar e melhorar a vida do cidadão fluminense”, resumiu o governador Cláudio Castro (PL).



O secretário de Estado de Transformação Digital, Mauro Frias, também comemorou a divulgação do projeto. "Estamos reforçando o compromisso do Estado com a inovação e a tecnologia. O lançamento deste aplicativo é mais um passo importante para tornar o Estado do Rio 100% digital", afirmou



Inteligência artificial e inovação



A plataforma lançada utiliza as mais modernas tecnologias. Entre elas, está um assistente virtual disponível por meio de Inteligência Artificial (IA) generativa, que possibilita consultas por meio do WhatsApp. Outra inovação é o reconhecimento facial, que verifica a identidade do cidadão, garantindo mais segurança ao usuário.



O programa conta com a área logada MeuRJ, que permite uma experiência personalizada para o cidadão e automatiza o preenchimento de formulários, reduzindo o tempo do processo e permitindo atualizações de dados pelo cidadão.



A nova tecnologia garante a possibilidade ainda de escanear documentos e preencher campos de formulários automaticamente, acelerando o processo em até 90%. Além disso, o app está preparado para se adaptar ao idioma do dispositivo do usuário, atualmente permitindo inglês e espanhol.



“Estamos empenhados em facilitar a vida da população, desburocratizando processos e trazendo mais comodidade e segurança por meio da disponibilização de serviços digitais”, disse o presidente do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio (Proderj), Flávio Rodrigues.