Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, mais conhecido como Feira de São Cristóvão - Divulgação/Agência Brasil

Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, mais conhecido como Feira de São CristóvãoDivulgação/Agência Brasil

Publicado 09/09/2024 19:45

Rio - Uma mulher é alvo de denuncia do MPRJ à Justiça do Rio acusada de aplicar golpe do "Boa noite, cinderela" contra dois homens no Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, em São Cristóvão, Zona Norte. Segundo a queixa enviada nesta segunda-feira (9), Suzanny Barbosa da Silva abordou, bebeu junto e, por fim, roubou as vítimas. O caso aconteceu em março.

A denúncia aponta que a acusada colocou substância na bebida dos dois homens sem que eles percebessem e, mais tarde, pediu carona para eles. Dentro do carro de um deles, a mulher se aproveitou do fato das vítimas terem perdido a consciência antes mesmo de conseguirem colocar o endereço da denunciada no aplicativo de GPS.

Segundo a Promotoria, com as vítimas desacordadas, a denunciada roubou os bens das vítimas e realizou diversas transferências via PIX para sua conta e para a conta de outra pessoa. Ela também fez uma compra parcelada no cartão de crédito de um deles no valor de R$ 3.318,20.

Por fim, a mulher roubou as carteiras, cartões, aparelhos de celular e documentos das vítimas. Os homens acordaram na manhã do dia seguinte, por volta das 9h30min. O crime aconteceu em março deste ano.