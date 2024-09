PMs apreenderam arma, munições e drogas no Complexo de Israel - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 12/09/2024 12:54

Rio - Uma operação na Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio, fechou escolas da rede pública e afetou os serviços de saúde, nesta quinta-feira (12). Equipes da Polícia Militar atuam nas comunidades Cidade Alta, Parada de Lucas, Vigário Geral, Pica Pau e Cinco Bocas para reprimir os roubos de carga e veículos, além das tentativas de expansão territorial de criminosos.

Em vídeos que circulam na redes sociais, é possível ver um helicóptero sobrevoando o Complexo de Israel e, segundo relatos de moradores, houve confronto na região. Por conta da operação, oito escolas da rede municipal foram impactadas na Cidade Alta, segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME). A pasta informou ainda que mais quatro unidades precisaram ser fechadas em Parada de Lucas e Vigário Geral e outras três nas comunidades Cinco Bocas e Pica-Pau.

A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) informou que, até o momento, uma escola da rede estadual também foi fechada na região. Já a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disse que as Clínicas da Família Heitor dos Prazeres, em Brás de Pina, e Joãosinho Trinta, em Vigário Geral, além dos Centros Municipais de Saúde Iraci Lopes, no mesmo bairro, e José Breves dos Santos, em Cordovil, mantêm o atendimento à população, mas suspenderam as atividades externas realizadas no território.

A ação desta quinta-feira é realizada pelo 16ª BPM (Olaria), com apoio de unidades do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA) e do Comando de Operações Especiais (COE). Até o momento, um fuzil, munições e drogas foram apreendidos na região. Nos últimos meses, o Complexo de Israel, dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP), se tornou palco de constantes conflitos entre facções rivais. A guerra entre os criminosos acontece por conta da disputa de território e tentativas de invasão do Comando Vermelho (CV), principalmente de traficantes do Quitungo, em Brás de Pina, também na Zona Norte.