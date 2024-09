Caminhão de lixo pega fogo dentro de quartel do Corpo de Bombeiros, em Caxias - Reprodução

Publicado 12/09/2024 14:16

Rio - Um caminhão de lixo pegou fogo dentro do quartel do Corpo de Bombeiros de Duque de Caxias, no Centro do município da Baixada, na manhã desta quinta-feira (12).

Segundo a corporação, uma equipe da própria unidade foi acionada para combater as chamas, que começaram no compartimento interno da caçamba do veículo e foram controlas em menos de três minutos.



Não houve vítima e as causas do princípio de incêndio ainda são desconhecidas.





Reportagem de Thais Fraguas, sob supervisão de Raphael Perucci