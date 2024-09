Falta de água está afetando diversos bairros em São João de Meriti - Reprodução/Redes sociais

Publicado 12/09/2024 12:27 | Atualizado 12/09/2024 12:44

Rio - Moradores de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, estão enfrentando o intenso calor e tempo seco sem águas nas torneiras. Há pouco mais de uma semana bairros estão com abastecimento irregular.

Tatiana Silva Gomes diz que há sete dias ela não recebe uma gota de água em sua residência na Travessa Augusta, no bairro Éden.

"Uma semana sem uma gota de água, na rua de baixo ainda cai, mas vem fraca que não tem força pra subir, não aguento mais ficar sem água, pelo amor de Jesus, Águas do Rio, o que está acontecendo? Já estou sem água para nada", afirma.

A moradora ainda diz que a concessionária, sempre que procurada, informa sobre uma manutenção emergencial que não é resolvida. Todas as vezes, há uma promessa diferente para o retorno do abastecimento.

Nas redes sociais, alguns moradores dizem já estar há 9 dias sem água em casa, enquanto outros alegam que estão sem abastecimento há um mês. O último prazo dado pela Águas do Rio termina nesta quinta-feira (12).

"Aqui na Rua Francisco Torquilho e General Olímpio estamos sem água há 1 mês. A água cai fraca, fica 2 horinhas e sem força para subir para as caixas d'água.

Procurada pela reportagem de O DIA, a Águas do Rio informou que, nesta quinta-feira (12), ocorreu a correção de vazamento na Feirinha da Pavuna, Zona Norte, que impactou o fornecimento de água tratada para São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

"Isso foi possível após monitoramento via satélite e pesquisas com geofone, recurso tecnológico que identifica vazamentos subterrâneos. A retomada gradual do abastecimento acontecerá após a conclusão do serviço. Área afetada: Tomazinho, Vila Tiradentes, Engenheiro Belford, São Mateus, Vila Rosali, Agostinho Porto (partes) e Centro (partes)."