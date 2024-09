Quiosque em beira de estrada pega fogo na Rodovia Rio Santos - Reprodução

Publicado 12/09/2024 12:06 | Atualizado 12/09/2024 14:23

Rio - Um quiosque de materiais e móveis de madeira pegou fogo na manhã desta quinta-feira (12), na Rodovia Rio-Santos, em Itaguaí, na Região Metropolitana.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Itaguaí, com apoio das unidades de Mangaratiba e Santa Cruz, foi acionado às 6h15 para combater o incêndio. O local fica às margens da estrada, no bairro de Coroa Grande.



Imagens compartilhadas por motoristas que passavam pelo local mostram as chamas invadindo a rodovia e se espalhando para lojas vizinhas.



As equipes controlaram os principais focos das chamas e encerraram a ocorrência após quase sete horas de combate. O incêndio não deixou nenhuma vítima.

*Reportagem de Thais Fraguas, sob supervisão de Raphael Perucci