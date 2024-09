Prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) - Cleber Mendes/Agência O Dia

Prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG)Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 12/09/2024 13:22

Rio - Foi preso nesta quinta-feira (12), em Itaipuaçu, distrito de Maricá, na Região Metropolitana, o homem acusado de matar um taxista durante uma corrida entre a cidade de Itaperuna, no Noroeste do estado, e Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

O crime aconteceu em março de 2018, quando o taxista Samuel Jamil Ferreira da Silva aceitou a corrida onde faria um percurso de cerca de 360 quilômetros. De acordo com a investigação, eles iriam buscar uma pessoa e depois retornar para Itaperuna.

No entanto, o motorista e o cliente discutiram e, durante a briga, a vítima foi esfaqueada. O corpo foi encontrado com as mãos amarradas por um cabo USB no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, também na Região Metropolitana.

Contra o criminoso, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio.