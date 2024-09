Praia do Arpoador receberá o evento neste sábado (14) - Renan Areias / Agência O Dia

Praia do Arpoador receberá o evento neste sábado (14)Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 12/09/2024 13:21

Rio - A Praia do Arpoador, em Ipanema, Zona Sul do Rio, vai receber neste sábado (14) a Escola dos Oceanos, pelo segundo ano seguido. O evento promoverá um dia dedicado à educação, imersão e ativismo ambiental.



A atração será dividida em duas partes, sendo a primeira para jovens de projetos sociais convidados, com Embaixadores dos Oceanos compartilhando seu amor e conhecimento sobre a região, seguido por uma vivência no mar por meio de uma clínica de surfistas locais.



A segunda parte será aberta para o público geral e começa às 10h30, sendo formada pelo "Mutirão de Limpeza do Arpoador" e mostrando a força de uma comunidade que cuida do meio ambiente. Nesse momento, as pessoas presentes serão convidados a retirar despojos das areias e pedras.



Eduardo Miranda, CEO da Tyr Energia, destaca que a empresa está patrocinando ações ligadas à sustentabilidade.

"Temos apoiado uma série de eventos ligados à sustentabilidade no Rio de Janeiro e não poderíamos ficar de fora dessa iniciativa tão importante. A gente acredita que a educação ambiental é um dos principais motores para conscientizar a juventude sobre o desenvolvimento sustentável. E ela precisa ser feita de maneira atraente e lúdica. É exatamente isso que a Escola dos Oceanos faz", disse.

Inscrições para participar da ação podem ser feitas pela internet