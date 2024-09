Victor Hugo foi preso quando se preparava para fazer uma transmissão ao vivo sobre investimentos - Reprodução

Victor Hugo foi preso quando se preparava para fazer uma transmissão ao vivo sobre investimentosReprodução

Publicado 12/09/2024 11:27 | Atualizado 12/09/2024 11:41

Rio - Victor Hugo Braz Santos, de 22 anos, foi preso, nesta quarta-feira (11), quando se preparava para realizar uma transmissão ao vivo nas redes sociais, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Ele era considerado foragido desde janeiro deste ano, por tentativa de latrocínio contra um jovem de 26 anos com que se relacionou.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca) encontraram Victor no momento em que ele se preparava para fazer uma transmissão ao vivo sobre investimentos. As investigações apontaram que apesar do mandado de prisão em aberto, o homem continuava atuando regularmente nas redes sociais, oferecendo dicas de mercado financeiro e exibindo sua vida.

Segundo as investigações da distrital, no dia 12 de janeiro, Victor conheceu a vítima no estacionamento de um bar, na Gávea, Zona Sul. Após conversarem, eles decidiram ir juntos a uma boate na Barra da Tijuca e, próximos ao local, tiveram relação sexual consensual dentro do veículo do jovem. Logo depois, o acusado se descontrolou e agrediu o rapaz, temendo que ele divulgasse o encontro. Ele ainda tentou sufocar a vítima com as mãos e o cinto de segurança e o deixou desacordado.

Na ocasião, duas pessoas que passavam pelo local socorreram a vítima que, ao acordar, percebeu que seu celular, relógio e carteira haviam sido roubados. Aos policiais, Victor Hugo confessou o encontro e as agressões. O acusado alegou que agiu por conta da insistência do rapaz em ter uma nova relação sexual e também admitiu que roubou os pertences do homem e fugiu. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela 26ª Vara Criminal do Rio.