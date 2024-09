Situação chamou a atenção de motoristas que passavam pela rodovia no sentido contrário - Reprodução

Publicado 12/09/2024 14:02 | Atualizado 12/09/2024 14:22

Rio - Um helicóptero da Marinha transportado por um caminhão se prendeu à fios da rede elétrica, interditando um trecho da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, na manhã desta quinta-feira (12). O caso aconteceu por volta das 7h, provocando pequeno congestionamento na via.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver as hélices do helicóptero presas em diversos fios, alguns deles já arrebentados pelo arrasto. O incidente aconteceu na pista sentido Iguaba Grande.

Após o incidente, quatro veículos da Marinha foram direcionados para o local e militares auxiliaram motoristas no desvio.

Em nota, a Marinha do Brasil, através do Comando da Força Aeronaval, informou que o helicóptero envolvido no incidente, modelo Super Puma, estava sendo transportado da Base Aérea de São Pedro da Aldeia para a cidade de Itajubá, em Minas Gerais.

A aeronave foi doada pela Marinha para permanecer em exposição pelo município mineiro. "O modelo de aeronave UH-14 Super Puma foi incorporada à Marinha do Brasil em 1987 e operou até 2017", diz comunicado.



A Marinha informou ainda no comunicado que, apesar do ocorrido, o fornecimento de energia na região não foi impactado. O trecho da RJ-106 onde o incidente aconteceu foi liberado às 7h30.