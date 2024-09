Policial da 9ª DP (Catete) deu carona para a família - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 12/09/2024 14:26 | Atualizado 12/09/2024 14:30

Rio - Um policial civil da 9ª DP (Catete) foi essencial para ajudar uma grávida de gêmeos, que estava em trabalho de parto, a chegar ao hospital na Glória, no Centro do Rio, na última segunda-feira (9). A família, que saiu de Seropédica, na Baixada Fluminense, enfrentava um intenso trânsito a caminho da unidade, e ao passar em frente à Cidade da Polícia, no Jacarezinho, solicitou ajuda da corporação.

De acordo com a Civil, Bruna Andrade Santos Rodrigues, de 30 anos, e o marido, Edgard Carvalho Rodrigues, 32, saíram de casa e solicitaram um carro de aplicativo. No entanto, as contrações eram constantes e cada vez mais fortes, havendo o risco das crianças nasceram no carro. A poucos metros da Cidpol, o pai das meninas viu uma viatura e pediu ajuda para levar a mulher.



O agente Erick de Lima Leite ofereceu suporto e levou a família até a unidade, onde nasceram as gêmeas Lia e Celina. "Eu decidi colocar todos na viatura comigo. A Bruna estava nervosa e eu conversava com ela, tentando tranquilizar, dizendo que eu poderia oferecer suporte caso o parto precisasse ser realizado a qualquer momento, uma vez que tenho curso de Enfermagem", afirmou o policial.

O pai relatou que o trajeto até o hospital levaria cerca de 40 minutos devido ao trânsito, mas, graças à ajuda do policial, conseguiram chegar em apenas 15 minutos. Bruna já estava com 8 cm de dilatação no momento em que pediram ajuda, sendo que o necessário para o nascimento é de 10 cm. A rápida intervenção foi crucial para que ela chegasse a tempo de receber o atendimento adequado.

Celina nasceu às 11h40 e a irmã Lia, cerca de 1h depois. Segundo a corporação, mãe e bebês passam bem.