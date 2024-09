Drogas estavam escondidas dentro de tambor - Divulgação

Drogas estavam escondidas dentro de tamborDivulgação

Publicado 09/09/2024 20:09 | Atualizado 09/09/2024 21:21

Rio - Uma carga com quase 65 quilos de drogas foi encontrada, nesta segunda-feira (9), por policiais do Segurança Presente em Três Rios, cidade da região Centro-Sul Fluminense. O material estava enterrado em área de mata no Centro do município. Não há informação de presos na ação.

A equipe de policiais do Segurança Presente, com apoio de equipe do 38º BPM (Três Rios), recebeu a informação sobre a localização da droga. A denúncia indicava que um suspeito teria escondido a carga dentro de um tambor.

Os agentes foram ao local e confirmaram a presença do material enterrado. A carga tinha 62 quilos de maconha, 2 quilos de pasta base de cocaína, 400 gramas de crack e 300 pinos de cocaína.



Após a apreensão, o caso foi registrado na 108ª DP (Três Rios).