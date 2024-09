Prisão foi realizada por agentes da 14ª DP (Leblon) - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 09/09/2024 20:22 | Atualizado 09/09/2024 21:19

Rio - Um casal foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (9), por dopar macacos no Jardim Botânico, na Zona Sul. De acordo com as investigações, o crime era realizado para capturar e, posteriormente, vender os animais em feiras clandestinas. As identificações dos suspeitos não foram divulgadas.

Segundo a Polícia Civil, eles foram detidos com remédios calmantes e bananas para dopar os animais. A dupla misturava o medicamento com a fruta para atrair os macacos e capturá-los.



O casal foi abordado e capturado por policiais da 14ª DP (Leblon) dentro do parque e conduzido à delegacia. Os dois vão responder por crimes contra o meio ambiente.



As investigações continuam para identificar a venda desses animais e identificar outros integrantes do esquema ilegal.