Os policiais impediram o roubo da carga na Rua Leopoldo Bulhões, altura de Bonsucesso - Divulgação/PM

Publicado 09/09/2024 19:52 | Atualizado 09/09/2024 21:24

Rio – Policiais da 12ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Alemão impediram, nesta segunda-feira (9), o roubo de uma carga de cerveja avaliada em R$ 100 mil. Segundo a PM, a equipe foi alertada por motoristas sobre interceptação a um caminhão na Rua Leopoldo Bulhões, na altura do acesso à Linha Amarela, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio, e chegaram a tempo de evitar o crime.

Ainda de acordo com a corporação, mesmo com o cerco policial montado a fim de estreitar a pista, os criminosos, que estavam a bordo de uma moto, conseguiram fugir.

O motorista do caminhão foi resgatado sem ferimentos. A guarnição registrou a ocorrência na 21ª DP (Bonsucesso).