Prefeito participou de coletiva sobre as operações durante os jogos da Libertadores e Rock in Rio - Rafael Catarcione/Prefeitura do Rio

Prefeito participou de coletiva sobre as operações durante os jogos da Libertadores e Rock in Rio Rafael Catarcione/Prefeitura do Rio

Publicado 06/09/2024 11:47 | Atualizado 06/09/2024 12:46

Rio - A Prefeitura do Rio apresentou, nesta sexta-feira (6), o planejamento operacional para os grandes eventos previstos para acontecer neste mês, quando a cidade receberá o Rock in Rio e três partidas pelas quartas de final da Copa Libertadores. Para os espectadores, o melhor meio para acessar os locais será por meio de transporte público.

Ao festival de música, as pessoas deverão ir ao Parque Olímpico utilizando o Expresso Rock in Rio, serviço especial exclusivo de BRT, e o metrô. O acesso de veículos ao perímetro do festival estará restrito aos carros de serviço e credenciados dos moradores. A novidade, neste ano, é que o controle do acesso de veículos à área bloqueada será por meio de leitura de placas por meio do sistema OCR (sigla em inglês para Optical Character Recognition).



Já para os jogos da Libertadores, os torcedores que forem às partidas no Maracanã deverão dar preferência ao metrô e ao trem, e no caso do Engenhão, ao trem.

A força-tarefa para os eventos envolverá aproximadamente 3,4 mil agentes de 11 secretarias e órgãos municipais, atuando nos serviços de trânsito, transportes, saúde, limpeza e ordem urbana. O objetivo é garantir a chegada e saída com tranquilidade do público tanto do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, como dos estádios do Maracanã e Nilton Santos (Engenhão).

Decreto prevê ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 18 e 19



Nos dias 18 e 19 de setembro, quando ocorrem três partidas da Copa Libertadores da América e tem início a segunda semana do Rock in Rio, a Prefeitura decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais.

A medida leva em consideração a necessidade de maior mobilização dos órgãos municipais, para garantir a ordem pública e as operações de trânsito. Por conta do ponto facultativo, o expediente nas repartições municipais, nestes dias, se encerrará às 15h. Não estão incluídos no ponto facultativo os serviços da Secretaria Municipal de Saúde, Mobi-Rio e outros serviços que não admitem paralisação.

CET-Rio terá operadores no entorno do Rock in Rio e dos estádios dos jogos da Libertadores



A CET-RIO terá 210 operadores por dia na organização do trânsito e orientação aos motoristas e pedestres. A operação contará com 48 motocicletas, 27 viaturas operacionais e 17 reboques na desobstrução das vias em caso de enguiço mecânico ou acidentes. Nos pontos de bloqueios serão instalados equipamentos com o sistema de OCR. Serão implantados 500 galhardetes de proibição de estacionamento e 43 painéis de mensagens em diferentes pontos com orientações sobre rotas a serem utilizadas e condições do trânsito.



Para os jogos no Maracanã (18 e 19/09) serão alocados 50 operadores/dia, seis viaturas, 10 motocicletas e 13 painéis. Para o jogo de 18/09, no Engenhão, serão 35 operadores, quatro viaturas, seis motocicletas e quatro painéis. Em todos os jogos, a sinalização informará horários de interdições e rotas alternativas.



Sistema de leitura de placas irá monitorar acesso de veículos ao entorno do Rock in Rio



Somente veículos de moradores previamente cadastrados, veículos oficiais e credenciados do festival, o BRT e os ônibus Primeira Classe poderão acessar a área bloqueada pela CET-Rio. Serão 28 pontos de bloqueios e toda a área vai estar interditada.



O controle do acesso de veículos à área bloqueada por meio de leitura de placas através sistema OCR (sigla em inglês para Optical Character Recognition). Os equipamentos estarão nos pontos de bloqueio fazendo a leitura das placas dos veículos e indicando, através de cores, se poderão acessar ou não a área restrita.



Os veículos de moradores previamente cadastrados receberão “luz verde” para acesso. Os demais veículos, sem cadastro, receberão “luz vermelha” e serão direcionados pelos agentes de trânsito para fora da área bloqueada. Os novos equipamentos agilizarão o processo de liberação dos veículos nos bloqueios, reduzindo as retenções e impedindo fraudes.



Festival terá serviços exclusivos de BRT



O público que irá ao Rock in Rio terá três serviços especiais exclusivos de BRT, denominados “Expresso Rock in Rio”, com embarque nos terminais Jardim Oceânico, Alvorada, na Barra da Tijuca, e Paulo da Portela, em Madureira. O ponto de desembarque é o Terminal Centro Olímpico e o serviço vai funcionar das 11h às 05h.

O valor da passagem do Expresso Rock in Rio será de R$23, incluindo ida e volta, e será paga somente com os sistemas de bilhetagem Jaé e RioCard. A tarifa de metrô, assim como outros modos de transporte, deve ser paga separadamente. É importante colocar os créditos para a compra das tarifas de transporte com antecedência, para evitar transtornos. Cada passageiro deverá ter um cartão individual ou aplicativo para a validação da passagem e não será permitido um único cartão ou app para pagar mais de uma passagem.



O valor do serviço especial do BRT será cobrado na ida do passageiro para o festival. Ao entrar em qualquer estação de BRT, ao longo do dia, será cobrado o valor habitual de R$ 4,30. O complemento da tarifa especial será debitada num segundo validador, quando o passageiro chegar próximo do portão de acesso ao Parque Olímpico (Cidade do Rock). Neste momento, será entregue uma pulseira para o embarque rápido na viagem de retorno do Expresso Rock in Rio. A cada dia do serviço haverá pulseiras com cores e datas diferentes, entregues após a validação da passagem.



Nos dias de evento, as estações de BRT terão os seguintes horários alterados:



RIO 2 – Estação estará fechada das 22h às 5h do dia seguinte

Pedro Corrêa – Estação estará fechada das 00h às 5h do dia seguinte

Parque Olímpico – Estação estará fechada das 10h às 6h do dia seguinte



Serviço do Expresso Rock in Rio para a Cidade do Rock



Embarque: Jardim Oceânico, Alvorada e Terminal Paulo da Portela

Desembarque: Terminal Centro Olímpico (Cidade do Rock)

Preço: R$23 (pagamento somente com Riocard ou Jaé)

Horário de funcionamento: das 11h às 5h



Características gerais das linhas:



Linha SE008 (direto): Terminal Jardim Oceânico x Terminal Centro Olímpico (Rock in Rio).

Linha SE009 (direto): Terminal Alvorada x Terminal Centro Olímpico (Rock in Rio).

Linha SE010 (semidireto): Terminal Paulo da Portela (Madureira) x Estação Morro do Outeiro (Rock in Rio).

Paradas previstas: estações Praça Seca, Tanque e Taquara.



Terminal Gentileza fará integração de passageiros nos dias de eventos



O Terminal fará a integração dos ônibus municipais, BRT e VLT para receber espectadores de toda a cidade e que cheguem pela Rodoviária do Rio e pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim.



VLT fará operação especial



O VLT vai incrementar o número de viagens na Linha 1 e fazer operação especial com reforço nas equipes de atendimento aos turistas nas estações Santos Dumont e Rodoviária a partir do dia 11/9, quando é esperado aumento no número de visitantes à cidade.



Funcionamento do metrô para o Rock in Rio



Para facilitar a ida e a volta do público durante os dias de festival, a estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca, terminal de integração com o Serviço Especial BRT Rock in Rio, ficará aberta 24 horas para embarque. As demais estações do sistema metroviário funcionarão em seu horário normal para embarque e, durante a madrugada, seguirão abertas, (somente para desembarque).

As linhas 1 e 4 vão operar de Uruguai ao Jardim Oceânico, estação de integração com o BRT que terá o serviço especial. A linha 2 vai circular entre Pavuna e Botafogo, e a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo durante todo o festival.



O MetrôRio recomenda a compra antecipada dos bilhetes, que custam R$7,50 por trecho, e a recarga dos demais cartões de integração com o Serviço Especial BRT Rock in Rio.



Funcionamento do metrô para os jogos da Libertadores



O MetrôRio preparou um esquema especial para atender aos passageiros que vão assistir aos jogos da quarta-feira (18) no estádio Nilton Santos (Engenhão) e no Maracanã (18 e 19) pela Libertadores.



Jogo no Engenhão: 18/09, 21h30, Botafogo x São Paulo



Para facilitar o retorno dos torcedores do jogo entre Botafogo e São Paulo, a concessionária vai estender o horário de embarque de clientes na estação Central do Brasil/Centro, que faz a integração com o serviço de trens urbanos da SuperVia, até 1h30. O embarque no sistema metroviário será feito exclusivamente pelo acesso A (Central do Brasil). As demais estações do sistema funcionarão normalmente, de 5h à meia-noite. Porém, depois da meia-noite, elas ficarão abertas apenas para desembarque.



No retorno, a partir da estação Central do Brasil/Centro, os torcedores poderão seguir para as estações das linhas 1 e 4 no sentido Uruguai/Tijuca ou sentido Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. Já para a linha 2, os trens seguirão da estação Central para a Pavuna. Neste período, não haverá integração com trens urbanos nas estações Maracanã e São Cristóvão do MetrôRio. Haverá integração apenas na estação Central do Brasil/Centro.



A linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo, e a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo.



Jogos no Maracanã: 18/09, 19h (Fluminense X Atlético-MG) e 19/09, 19h (Flamengo X Peñarol)



Para oferecer mais comodidade e facilidade aos clientes, no jogo entre Fluminense e Atlético-MG, na quarta-feira (18), o MetrôRio vai reforçar o efetivo de segurança e de operadores de estação, principalmente nas estações próximas ao estádio.



Na quinta-feira (19), também haverá jogo no Maracanã, onde Flamengo e Peñarol entram em campo a partir das 19h, também pela Libertadores. Para oferecer mais comodidade e facilidade aos clientes, a concessionária vai reforçar o efetivo de segurança e de operadores de estação, principalmente nas estações próximas ao estádio.



O MetrôRio sugere que os torcedores se programem e antecipem a chegada ao estádio do Maracanã. É importante verificar também qual é a estação mais próxima de cada setor do estádio. Quem tem ingressos para acesso nos portões A, B e C (Oeste e Sul) deve desembarcar na estação Maracanã (Linha 2). Já para quem tem bilhetes para o portão D, E e F (Leste e Norte), a concessionária indica desembarque na estação São Cristóvão (Linha 2).



Nos dois dias de jogos, a transferência entre as linhas 1 e 2 será no trecho compartilhado entre Botafogo e Central do Brasil / Centro. Os clientes devem carregar seus cartões com antecedência ou utilizar o pagamento por aproximação diretamente nos validadores das catracas.



SuperVia prepara programação especial para Jogos da Libertadores



A SuperVia terá grade de trens extras para atender o público dos jogos da Libertadores. A operação ferroviária seguirá com a capacidade plena nos dias do ponto facultativo. Para os demais dias (com shows do Rock in Rio), a programação seguirá a grade usual. Nos dias 18 e 19, a SuperVia vai reforçar a grade dos trens a partir das 15h e orienta que os clientes programem suas viagens consultando a ferramenta “Planeje Sua Viagem” no aplicativo da concessionária ou, em caso de dúvidas, podem contatar a Central de Atendimento (0800 726 9494).

Abelardo Bueno terá bolsão de táxi para volta do festival



Haverá bolsão de táxi na Avenida Embaixador Abelardo Bueno (próximo à Farmasi Arena), das 22h às 5h do dia seguinte, de acordo com os trajetos divulgados em Diário Oficial de 04/09. A tarifa especial para táxis durante os dias de shows do festival é válida apenas para os veículos que vão sair do bolsão de táxi. Corridas iniciadas em pontos diferentes do bolsão e fora dos dias e horários estipulados para a tarifa especial no festival seguirão o valor do taxímetro.



Ordem Pública e Guarda Municipal atuarão no entorno dos jogos e Rock in Rio



A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) mobilizarão 930 agentes por dia, no entorno do Rock in Rio. Desse efetivo, mais de 330 guardas municipais atuarão na fiscalização e monitoramento do trânsito e na operação de bloqueios viários. A fiscalização e patrulhamento acontecerão nas principais vias de acesso ao local; no controle da multidão e no ordenamento urbano; nas estações do BRT, através do programa BRT Seguro, e na fiscalização de estacionamento irregular. Os agentes da SEOP farão fiscalização de táxis e transporte complementar.



Equipes da GM-Rio atuarão, pela primeira vez, no patrulhamento e monitoramento da Lagoa de Jacarepaguá, que fica no entorno da Cidade do Rock, com um catamarã com capacidade para transportar até 20 agentes da Guarda Marítima, com foco na coerção a acessos indevidos e situações emergenciais. A Ronda Maria da Penha também atuará no evento com foco na conscientização e prevenção da violência contra a mulher. Os guardas terão apoio de um carro comando, para monitorar os agentes na operação.



Para os jogos da Libertadores, serão 700 guardas municipais e agentes da Seop e seis reboques. As equipes atuarão na fiscalização, especialmente de utilização de garrafas de vidro, monitoramento e fiscalização do trânsito.



Equipe de acolhimento de mulheres em situação de violência atenderá no festival



A Secretaria de Proteção e Defesa da Mulher terá uma equipe de 35 pessoas para o atendimento especializado à mulher em situação de violência, treinada para fazer o primeiro acolhimento, tirar dúvidas e orientar as mulheres para uma sala de atendimento montada no festival.



Centro de Operações utilizará mais de 460 câmeras, com 250 agentes de prontidão



Toda a ação municipal no entorno do Rock in Rio e dos estádios do Maracanã e Nilton Santos será monitorada pelo Centro de Operações Rio, com mais de 460 câmeras para vigilância das ruas e cerca de 250 servidores envolvidos na operação. Durante o Festival, o COR terá um núcleo avançado no Parque Olímpico, monitorando a área do evento, com drones para cobrir eventuais pontos cegos e auxiliar na tomada de decisões. Nos jogos da Copa Libertadores, as áreas do Maracanã e do Estádio Nilton Santos serão monitoradas por câmeras nas duas regiões com acompanhamento da equipe no Centro de Operações.



Central de Inteligência municipal irá monitorar o evento



A Civitas (Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública) da Prefeitura do Rio também terá esquema especial. A Sala de Situação estará atenta à movimentação do entorno do festival e, com uso de Inteligência Artificial, irá monitorar o fluxo de carros e pessoas para identificar movimentações suspeitas. A Civitas fará também o Cerco Eletrônico do evento. Se qualquer veículo suspeito ou não autorizado furar a barreira feita pela Prefeitura do Rio, as forças de segurança serão prontamente avisadas. As placas serão monitoradas em tempo real.

Vigilância Sanitária irá monitorar fornecedores de produtos e serviços



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) atuará em duas frentes para proteger a saúde do carioca e do público que vai ao Rock in Rio. Equipes de vigilância em saúde e de vigilância sanitária farão ações antes, durante e depois do evento para prevenir e mitigar eventuais riscos à saúde pública.



O Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) atua no evento sobre a oferta de produtos e serviços sujeitos ao controle sanitário. Além das capacitações prévias para fornecedores de alimentos, serviços de saúde e embelezamento e inspeções já realizadas em 35 hotéis do entorno, o IVISA-Rio terá um efetivo de 37 pessoas trabalhando em cada dia do festival, para orientar e fiscalizar os estabelecimentos e fornecedores de produtos e serviços em relação às medidas sanitárias adequadas, tanto no local quanto nas proximidades; coletar amostras de água e alimentos para análise laboratorial e fiscalizar produtos derivados do tabaco.



Já a equipe da Superintendência de Vigilância em Saúde, por meio da Coordenação de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde (CIEVS) e da Coordenação de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), atua em todas as fases (pré, durante e pós) dos eventos de massa que ocorrem na cidade, cumprindo o disposto no Regulamento Sanitário Internacional. Durante os dias de RIR, o CIEVS estará presente na Cidade do Rock desde a abertura dos portões até o fim da programação de cada dia, realizando o monitoramento de casos de agravos/doenças de relevância em saúde pública que configurem risco à saúde das pessoas presentes no local. Após o festival, as equipes manterão o acompanhamento nas semanas seguintes para identificar eventuais alterações nas taxas de incidência de doenças que possam estar relacionadas à presença do público na cidade.



Dentro da área do RIR, o atendimento médico será responsabilidade dos organizadores do evento. Para pessoas com quadros mais graves e que precisem de assistência hospitalar, a rede de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde estará com funcionamento pleno, pronta para receber os pacientes encaminhados. Equipes da Central Municipal de Regulação farão a coordenação das transferências necessárias.



Limpeza pública será reforçada no entorno do Festival



A Comlurb preparou esquema especial de limpeza com 186 garis por dia, em três turnos, durante 24 horas, incluindo o entorno (Avenidas Abelardo Bueno, Salvador Allende, Ayrton Senna, Américas, Armando Lombardi e Ministro Ivan Lins, entre outras). Serão 11 sopradores, seis mini basculantes, três caminhões compactadores, duas varredeiras de grande porte, uma varredeira compacta, duas pipas d´água, duas vans com motobomba para lavagem das ruas, entre outros equipamentos. Serão distribuídas 124 caixas metálicas de 1.200 litros no percurso entre terminais rodoviários e o evento, para descarte de lixo. O Programa Lixo Zero atuará no entorno com foco nas entradas do evento, fiscalizando descarte irregular de resíduos e urina em vias públicas.



Comlurb contará com 249 trabalhadores, sendo 217 garis para os jogos



As partidas no Maracanã, 18 e 19/09, contarão com apoio de 85 garis cada, varredeira de grande porte, cinco caminhões, dois compactadores e um basculante. Serão utilizadas duas pipas d`água, motobomba para lavagem da área após os jogos e 70 contêineres de 240 litros para descarte dos resíduos no entorno. Para a partida de 18/09, no Engenhão, serão 47 garis com varredeira de grande porte, dois caminhões compactadores, um caminhão basculante e duas mini varredeiras. Serão utilizadas duas pipas d ‘água e disponibilizados 60 contêineres de 240 litros, no entorno. Os serviços serão realizados em toda a região das ruas Arquias Cordeiro, das Oficinas, José dos Reis, Goiás, Dr. Padilha, Dom Hélder Câmara e Henrique Scheid.



Procon fiscalizará o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor



Equipe do Procon Carioca estará no local com 22 agentes para garantir o cumprimento das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, conferir o licenciamento dos vendedores ambulantes, monitorar preços e qualidade dos produtos e/ou serviço e inspecionar estabelecimentos.