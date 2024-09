Mesmo ferido, Davi Palhares dirigiu até o hospital, buscando socorro - Reprodução

Mesmo ferido, Davi Palhares dirigiu até o hospital, buscando socorroReprodução

Publicado 06/09/2024 22:39 | Atualizado 06/09/2024 22:40

Rio - Davi da Silva Palhares, de 38 anos, policial militar e candidato a vereador pelo Podemos, em Itaboraí, foi baleado na tarde desta sexta-feira (6), em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Ele estava próximo ao Hospital Estadual Alberto Torres, no bairro Colubandê, quando foi atingido no tórax. Mesmo ferido, o agente dirigiu até a unidade de saúde, buscando socorro.

De acordo com a direção do hospital, Davi precisou ser submetido a diversos exames e passou por avaliação com o neurologista, ortopedista e cirurgião geral. Ele está internado na unidade e o estado de saúde é estável.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram informados pelo policial da sala de permanência no hospital que o PM, candidato a vereador, foi ferido por disparos próximo a unidade. A corporação não informou, até o momento, onde o caso foi registrado.