Motoboy resgata criança com braço amputado em acidente de ônibus em São Cristóvão - Reprodução / redes sociais

Motoboy resgata criança com braço amputado em acidente de ônibus em São CristóvãoReprodução / redes sociais

Publicado 07/09/2024 13:16 | Atualizado 07/09/2024 14:57

Rio - Uma criança de 8 anos teve o braço amputado durante o tombamento de um ônibus em São Cristóvão, na Zona Norte, na noite de sexta-feira (6). O menino foi resgatado pelo mototaxista Diego Mendes, que passava pelo local no momento do acidente. Após levá-lo ao hospital, o rapaz ainda encontrou o braço e encaminhou à unidade de saúde, onde foi realizada uma cirurgia para recolocação. Na ocasião, outras 26 pessoas ficaram feridas.

Para a mãe do menino, Aparecida Guimarães, 47 anos, o motoboy foi um anjo. "Na hora que eu fui caçar meu filho, ele já estava sem o braço. Aí esse menino, esse anjinho chegou do nada e colocou a gente na moto. O piloto estava andando um pouquinho rápido, quando chegou perto da curva, na hora que a gente viu que acelerado, todo mundo falou", explicou.

fotogaleria

O motoboy encaminhou mãe e filho até o Hospital Quinta D'or, no mesmo bairro. "Na hora que eu estava passando, um ônibus tombou cheio de gente e saiu uma criança sem o braço. Tinha muita gente ferida, pessoas batendo no motorista, brigando. Foi desesperador, nunca tinha passado por isso, minha reação foi só colocar essa criança e essa mãe na moto e levar para o hospital mais próximo", disse Diego.



Logo depois, Diego voltou ao ônibus para buscar a documentação da família e procurar um cachorro que viajava com eles. No local, ele encontrou o braço do menino, que havia sido colocado em uma mochila de entregas.



"No hospital atenderam a criança da melhor forma possível, mas eu tive que voltar porque tinha os pertences da mulher, documentação, e eles tinham um cachorrinho, um poodle que ficou lá dentro do ônibus. Aí quando eu cheguei lá, os bombeiros já tinham colocado o braço dele dentro de uma 'bag' com gelo, na mesma hora meti o pé voado e entreguei para os médicos", disse.



Ainda segundo o mototaxista, depois de entregar o membro, ele retornou e encontrou o cachorro da família sem ferimentos. Na manhã deste sábado (7), o motoboy foi novamente ao hospital e revelou que a equipe médica teria conseguido recolocar o braço. O motoboy encaminhou mãe e filho até o Hospital Quinta D'or, no mesmo bairro. "Na hora que eu estava passando, um ônibus tombou cheio de gente e saiu uma criança sem o braço. Tinha muita gente ferida, pessoas batendo no motorista, brigando. Foi desesperador, nunca tinha passado por isso, minha reação foi só colocar essa criança e essa mãe na moto e levar para o hospital mais próximo", disse Diego.Logo depois, Diego voltou ao ônibus para buscar a documentação da família e procurar um cachorro que viajava com eles. No local, ele encontrou o braço do menino, que havia sido colocado em uma mochila de entregas."No hospital atenderam a criança da melhor forma possível, mas eu tive que voltar porque tinha os pertences da mulher, documentação, e eles tinham um cachorrinho, um poodle que ficou lá dentro do ônibus. Aí quando eu cheguei lá, os bombeiros já tinham colocado o braço dele dentro de uma 'bag' com gelo, na mesma hora meti o pé voado e entreguei para os médicos", disse.Ainda segundo o mototaxista, depois de entregar o membro, ele retornou e encontrou o cachorro da família sem ferimentos. Na manhã deste sábado (7), o motoboy foi novamente ao hospital e revelou que a equipe médica teria conseguido recolocar o braço.

"Os médicos conseguiram botar o braço dele no lugar. Estou muito satisfeito, os médicos falaram ainda que se demorasse mais um pouquinho não iam conseguir fazer a cirurgia. Estou feliz, encontrei a mãe dele, que já me agradeceu várias vezes. Ele vai ficar uns três dias sedado para se recuperar", complementou.



Apesar disso, durante o início da tarde, a mãe do menino apresentou grande nervosismo na porta do hospital, pois segundo ela, há possibilidades da recolocação do braço não ter dado certo.

Nas redes sociais, o motoboy enviou uma mensagem melhoras a criança. "Mesmo que você não consiga recuperar o movimento do braço, importante que você está vivo meu amiguinho. Deus te proteja!", disse.

Procurada, a rede D’ór ainda não enviou nota oficial sobre o estado de saúde da criança.

Outros 26 feridos

O ônibus tombou nas imediações do Campo de São Cristóvão, altura da Rua Senador Alencar, na Zona Norte, na noite de sexta-feira (6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, os quartéis de Benfica, Vila Isabel, Central e Tijuca atuaram na ocorrência, que teve início às 22h34. Dentre as vítimas, os militares socorreram 23 pessoas: Três em estado grave, dois com ferimentos moderados, e 18 levemente feridos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ao todo, 26 pessoas foram atendidas em unidades municipais da cidade. Dentre elas, duas permanecem internadas no Hospital Municipal Souza Aguiar em estado grave e 11 já tiveram alta. As demais estão estáveis e devem receber alta ao longo do dia.

O coletivo fazia a linha 476 (Méier - Leblon). Inicialmente, a empresa Rio Ônibus havia confirmado uma morte no acidente, mas emitiu uma nova nota na manhã deste sábado (7) retirando a informação. A medida ocorre após a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) negar que tenha tido óbito durante os atendimentos.

"O Rio Ônibus lamenta profundamente o ocorrido e informa que a empresa está prestando assistência às vítimas, enquanto aguarda o resultado da perícia para entender a causa do acidente", disse em comunicado.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão). A perícia foi realizada no local. Diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.