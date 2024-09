A vítima e os bandidos foram levados para a 76º Dp (Niterói) - Divulgação

A vítima e os bandidos foram levados para a 76º Dp (Niterói)Divulgação

Publicado 07/09/2024 16:43 | Atualizado 07/09/2024 16:44

Rio - Uma quadrilha responsável por roubos em Niterói foi presa em flagrante, na madrugada deste sábado (7), por agentes do 12º BPM (Niterói) na Rua Carlos Gomes, no Largo das Barradas, nas proximidades da Leroy Merlin.



Após uma ação dos PMs com uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do batalhão, os três bandidos foram vistos rendendo um motorista enquanto ele estava entrando em seu carro.



Com os criminosos foram encontrados uma pistola e uma réplica de arma. Um carro roubado também foi recuperado. Os presos já tinham anotações por tráfico de drogas; um deles tinha passagem por homicídio e outro por lesão corporal.

A vítima e os bandidos foram conduzidos para a 76ª DP (Niterói) para registro da ocorrência.