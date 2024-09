Agentes da prefeitura estiveram nas praias do Rio para o primeiro dia da Operação Verão - Divulgação / Seop

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) acolheu o pedido do Ministério Público (MPRJ) e determinou a suspensão da Operação Verão, que começaria neste sábado (7). A prefeitura, no entanto, informou em nota que não foi notificada da decisão judicial e manteve as ações conforme havia sido planejado em reuniões com a Polícia Militar.

De acordo com o TJRJ, a suspensão foi motivada pela ausência de um representante da prefeitura na reunião de planejamento. Uma audiência de conciliação foi marcada para o dia 10 de outubro. A decisão aponta que Estado e Município devem se abster de realizar a apreensão e condução de menores – exceto em caso de flagrante de ato infracional por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária –, conforme acordo homologado no Supremo Tribunal Federal.

Ainda no comunicado, a Justiça afirmou que a Operação Verão visa a abordagem a menores de idade. No entanto, o secretário municipal de Ordem Pública Brenno Carnevale afirmou que o programa apenas intensifica as ações de segurança que são realizadas durante todo o ano.

"A Operação Verão é um conjunto de estratégias de prevenção, que são adotados todos os anos, especialmente nesse período do ano em que aumenta o fluxo de pessoas nas praias. Então, as equipes da prefeitura, tanto da Guarda Municipal quanto da Seop estão nas ruas. São mais de 700 agentes empenhados nessa missão para garantir a ordem, a segurança, fluidez do trânsito... Importante destacar que são ações que a prefeitura realiza ao longo de todo ano e, nesse período, a gente apenas intensifica essas ações, aumenta o número de viaturas e o efetivo empregado nessas missões", comentou o secretário.

Por meio de suas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes informou que vai recorrer da decisão.

"A Operação Verão acontece há mais de uma década, em parceria com diferentes instituições, para garantir o ordenamento nas praias, a segurança dos banhistas e o acolhimento adequado de jovens em situação de vulnerabilidade. Portanto, nós estamos prontos para agir conforme o planejamento operacional definido ao longos dos últimas semanas em reuniões entre a Polícia Militar e a Prefeitura do Rio, representada pelas secretarias municipais de Assistência Social e de Ordem Pública, a partir do acordo celebrado com a Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública. Inclusive, publicamos no Diário Oficial de ontem resolução da Secretaria da Assistência Social que estabelece o protocolo do Serviço Especializado em Abordagem Social para a Operação Verão, já alinhado ao acordo firmado com a Justiça e Ministério Público. Reitero que estamos à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos", escreveu Paes.

A Operação Verão foi alvo de polêmicas no ano passado. No dia 11 de dezembro, a J ustiça do Rio proibiu a apreensão de adolescentes durante as ações. Na decisão, a juíza Lysia Maria Mesquita afirmou que o programa "acabou por violar direitos individuais e coletivos de menores de idade de uma camada específica da nossa sociedade". Com isso, os jovens só poderiam ser conduzidos às delegacias caso houvesse flagrante de ato infracional ou mandado.