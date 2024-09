Segurança foi morto dentro da garagem de ônibus da Viação Transurb - Agência O Dia / Reginaldo Pimenta

Publicado 07/09/2024 15:30 | Atualizado 07/09/2024 15:40

Rio - A Polícia Civil investiga se o ataque ao empresário David Ferreira Barata, de 67 anos, filho de Jacob Barata, foi uma tentativa de assalto. Durante o crime, o segurança da vítima, o policial federal aposentado Jansen Gomes Pinto, de 70 anos, trocou tiros com os suspeitos e acabou morrendo no local . Ele foi sepultado na tarde deste sábado (7), no Cemitério de Inhaúma, Zona Norte do Rio.

Amigos e familiares marcaram presença na despedida do agente, que teve início às 13h. Nas redes sociais, um primo de Jansen escreveu: "Deus te receba em bom lugar e que de onde estiver, cuide de seus descendentes. Se sobrar um tempinho, mande luz para nós, seus familiares".

Jansen Gomes Pinto, de 70 anos, morreu no local do crime Reprodução

O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (6), dentro da garagem de ônibus da Viação Transurb, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio. Segundo a polícia, o segurança e David Ferreira chegavam no local em uma Land Rover quando dois criminosos em uma moto se aproximaram. Jansen reagiu e trocou tiros com a dupla, que conseguiu fugir. Ele foi atingido e morreu ainda no local.

Assista: A Delegacia de Homicídios da Capital também investiga um vídeo que revela a possível fuga dos suspeitos envolvidos no ataque ao empresário. Na gravação, um homem aparece correndo pela Rua José dos Reis. Em seguida, ele sobe na garupa de uma moto conduzida por outro indivíduo. Os dois ainda se encontram com um terceiro suspeito. Os três seguem em direção à Avenida Dom Hélder Câmara, no mesmo veículo.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 3° BPM (Méier) foram chamados para uma ocorrência de homicídio. Segundo a corporação, a área foi isolada e o local preservado para o trabalho da perícia. O policiamento foi reforçado na região.



Os PMs realizaram uma varredura na área de mata atrás da garagem, mas não encontraram os suspeitos. Contudo, duas pistolas com as numerações raspadas foram abandonadas no local durante a fuga.

Segundo uma testemunha, que preferiu não se identificar, os criminosos estariam seguindo o empresário.

"Eu vi o carro chegando e entrando na garagem. Quando ele entrou, dois caras em uma moto pararam e ficaram olhando lá para dentro. Eu vi eles gesticulando e achei que fosse briga de trânsito. Depois, os homens entraram na garagem e começou o tiroteio. Em seguida, foram embora e voltaram. Entraram de novo e fugiram. Na hora dos tiros, foi um desespero e muita correria porque tinha muita criança indo pra escola", relatou.

Empresário alvo do crime é filho de Jacob Barata



David Ferreira Barata, de 67 anos, alvo de um ataque a tiros, é filho do empresário Jacob Barata, conhecido como o 'Rei dos Ônibus' , que morreu em dezembro do ano passado, aos 91 anos.

A família Barata tem uma longa história no ramo de ônibus, sendo uma das mais poderosas do setor de transportes. O patriarca, Jacob Barata, construiu um império com uma vasta rede de empresas que operam linhas de ônibus em várias cidades, principalmente no Rio. A grande influência no transporte coletivo lhe rendeu o título de 'Rei dos Ônibus'.



David é sócio da Transurb ao lado dos irmãos Elizabeth Cunha Vivas e Jacob Barata Filho. A empresa já foi alvo de uma investigação por suspeita de descontos ilegais. Jacob Barata Filho foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) em esquema que revelou o pagamento de propina a agentes públicos por empresários do setor de transporte no Rio. Segundo a acusação, ele e outros empresários teriam oferecido vantagem indevida ao ex-governador Sérgio Cabral para beneficiar empresas no setor.