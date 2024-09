Área foi isolada para a realização da perícia - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Área foi isolada para a realização da perícia Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 06/09/2024 09:11 | Atualizado 06/09/2024 13:17

Rio - Um policial federal aposentado foi morto a tiros, na manhã desta sexta-feira (6), dentro da garagem de ônibus da Viação Transurb, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio. Jansen Gomes Pinto, de 70 anos, fazia a escolta do empresário David Ferreira Barata, de 67 anos. Segundo a polícia, eles chegavam no local em uma Land Rover quando dois criminosos em uma moto se aproximaram. O segurança reagiu e trocou tiros com a dupla, que conseguiu fugir.

Informações preliminares apontam que os criminosos teriam tentado sequestrar o empresário. No entanto, a versão ainda não foi confirmada pela polícia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Vila Isabel foram acionados às 7h25 para a Rua José Reis. No entanto, a vítima já estava morta. Uma moto foi abandonada ao lado do corpo.



Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 3° BPM (Méier) foram chamados para uma ocorrência de homicídio. Segundo a corporação, a área foi isolada e o local preservado para o trabalho da perícia. O policiamento foi reforçado na região. Os PMs realizam uma varredura na área de mata atrás da garagem. Duas pistolas com as numerações raspadas foram encontradas no local. Até o momento, não há informações sobre presos.

Segundo uma testemunha, que preferiu não se identificar, os criminosos estariam seguindo o empresário. "Eu vi o carro chegando e entrando na garagem. Quando ele entrou, dois caras em uma moto pararam e ficaram olhando lá para dentro. Eu vi eles gesticulando e achei que fosse briga de trânsito. Depois, os homens entraram na garagem e começou o tiroteio. Em seguida, foram embora e voltaram. Entraram de novo e fugiram. Na hora dos tiros, foi um desespero e muita correria porque tinha muita criança indo pra escola", relatou.



As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a Polícia Civil, os agentes estão em diligências em busca de testemunhas e informações para identificar a autoria e a motivação do crime. O DIA tenta contato com a empresa Transurb.

Nas redes sociais, o Sindicato da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro (SSDPFRJ) lamentou a morte de Jansen e prestou solidariedade a familiares e amigos. Segundo a publicação, o policial aposentado trabalhou na DRE/RJ e no antigo Sina e era "um policial muito querido e respeitado". Ainda não há informações sobre o sepultamento do agente.