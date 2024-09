Segurança foi morto dentro da garagem de ônibus da Viação Transurb - Agência O Dia / Reginaldo Pimenta

Publicado 06/09/2024 19:30 | Atualizado 06/09/2024 21:59

Rio - A Polícia Civil está investigando um vídeo que revela a possível fuga dos suspeitos envolvidos no ataque ao empresário David Ferreira Barata, filho de Jacob Barata, conhecido como o 'Rei dos Ônibus', na manhã desta sexta-feira (6). O crime aconteceu dentro da garagem de ônibus da Viação Transurb, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio. Na ocasião, o segurança da vítima, o policial federal aposentado Jansen Gomes Pinto, de 70 anos, trocou tiros com os suspeito e acabou morrendo no local.

Na gravação, um homem aparece correndo pela Rua José dos Reis. Em seguida, ele sobe na garupa de uma moto conduzida por outro indivíduo. Os dois ainda se encontram com um terceiro suspeito. Os três seguem em direção à Avenida Dom Hélder Câmara, no mesmo veículo.

Segundo a polícia, o segurança e David Ferreira chegavam no local em uma Land Rover quando dois criminosos em uma moto se aproximaram. Jansen reagiu e trocou tiros com a dupla, que conseguiu fugir. Ele foi atingido e morreu ainda no local.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 3° BPM (Méier) foram chamados para uma ocorrência de homicídio. Segundo a corporação, a área foi isolada e o local preservado para o trabalho da perícia. O policiamento foi reforçado na região.

Os PMs realizaram uma varredura na área de mata atrás da garagem, mas não encontraram os suspeitos. Contudo, duas pistolas com as numerações raspadas foram abandonadas no local durante a fuga.

Segundo uma testemunha, que preferiu não se identificar, os criminosos estariam seguindo o empresário. "Eu vi o carro chegando e entrando na garagem. Quando ele entrou, dois caras em uma moto pararam e ficaram olhando lá para dentro. Eu vi eles gesticulando e achei que fosse briga de trânsito. Depois, os homens entraram na garagem e começou o tiroteio. Em seguida, foram embora e voltaram. Entraram de novo e fugiram. Na hora dos tiros, foi um desespero e muita correria porque tinha muita criança indo pra escola", relatou.

As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a Polícia Civil, os agentes estão em diligências em busca de testemunhas e informações para identificar a autoria e a motivação do crime.

Nas redes sociais, o Sindicato da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro (SSDPFRJ) lamentou a morte de Jansen e prestou solidariedade a familiares e amigos. Segundo a publicação, o policial aposentado trabalhou na DRE/RJ e no antigo Sina e era "um policial muito querido e respeitado". Ainda não há informações sobre o sepultamento do agente.

Empresário alvo do crime é filho de Jacob Barata

David Ferreira Barata, de 67 anos, alvo de um ataque a tiros, é filho do empresário Jacob Barata, conhecido como o 'Rei dos Ônibus', que morreu em dezembro do ano passado, aos 91 anos.

A família Barata tem uma longa história no ramo de ônibus, sendo uma das mais poderosas do setor de transportes. O patriarca, Jacob Barata, construiu um império com uma vasta rede de empresas que operam linhas de ônibus em várias cidades, principalmente no Rio. A grande influência no transporte coletivo lhe rendeu o título de 'Rei dos Ônibus'.