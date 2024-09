Ação de criminosos na Rua Maranhão foi surpreendida por PMs - Reprodução

Publicado 06/09/2024 17:21 | Atualizado 06/09/2024 17:30

Rio - Uma perseguição policial terminou com um suspeito preso e outro ferido, na tarde desta sexta-feira (6), em rua movimentada do Méier, Zona Norte. Segundo a Polícia Militar, a dupla de criminosos trocou tiros com agentes após ter sido surpreendida durante tentativa de assalto na Rua Maranhão. Os dois fugiram a pé, mas acabaram sendo encontrados em rua próxima.

No momento da prisão, que ocorreu após cerco tático, os policias do 3º PM (Méier) constataram que um dos suspeitos havia sido ferido no confronto. O homem foi socorrido e levado para Hospital Municipal Salgado Filho.

Com a dupla, os agentes apreenderam uma pistola, três munições, uma motocicleta e um carro roubado. A ocorrência foi registrada na 25ª DP (Engenho Novo).