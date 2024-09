Cerca de 300 motociclistas se reuniram na Avenida Ayrton Senna - Reprodução

Publicado 06/09/2024 16:26 | Atualizado 06/09/2024 17:41

Rio - Um grupo de aproximadamente 300 motociclistas fechou o trânsito na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, na tarde desta sexta-feira (6). Segundo a Polícia Militar, eles se reuniram na via após um influenciador, por meio de um postagem nas redes digitais, oferecer gasolina grátis.

Segundo o Centro de Operações Rio, o trânsito na via apresentou lentidão, com retenções no sentido Linha Amarela desde a altura do Hospital Lourenço Jorge. No sentido Orla, o tráfego seguia em boas condições.

A oferta foi feita pelo influenciador 'DJ Buarque', por meio de seu perfil no Instagram. O famoso, que tem mais de 1 milhão de seguidores, convocou motoboys com a proposta de distribuir R$ 20 mil em gasolina. O ponto de encontro foi em frente ao Espaço Hall, às 14h. Durante o ato, ele se feriu após soltar fogos no local e precisou ser levado para um hospital particular na Barra da Tijuca.

"Cheguei no posto, fui soltar o fogos, todo mundo feliz e gritando, chamando meu nome, fui soltar o fogos e acabou voltando na minha orelha. A minha orelha caiu um pedacinho e vou ter que fazer uma cirurgia. Estou cheio de dor, não vou ficar surdo, mas estou firme e forte", disse nos stories.

O comando do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) informou que agentes acompanharam o grupo. Não houve registro de confusão.